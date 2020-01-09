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«Терпеть издевательства дальше я не мог»: расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов извинился перед семьями погибших
09 января 2020, 19:54 • 52 • В России
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в октябре 2019-го, написал открытое письмо, в котором извинился перед родственниками погибших. По его словам, он «пошёл на крайний шаг», поскольку больше не мог терпеть издевательств и не видел другого выхода. Ранее Шамсутдинов заявлял, что не жалеет о содеянном. За массовое убийство бывшему военнослужащему грозит пожизненное лишение свободы.
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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, в октябре 2019-го застреливший восьмерых сослуживцев в одной из войсковых частей в Забайкалье, опубликовал открытое письмо, в котором попросил прощения у семей погибших. При этом Шамсутдинов пишет, что у него «не было другого выхода».
«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг, но у меня не было другого выхода — терпеть и дальше издевательств над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших. И прошу простить меня, если сможете», — говорится в письме.
Шамсутдинов подчеркнул, что не скрывался от армии, хотел служить и даже намеревался связать свою дальнейшую жизнь со службой в вооружённых силах. При этом он признался: «Не ожидал, что попаду в такой ад».
Отец солдата-срочника, Салем Шамсутдинов, подтвердил, что появившееся в СМИ и соцсетях письмо написал его сын. Фото написанного от руки послания Салем опубликовал в созданной им группе в соцсети «ВКонтакте» с комментарием: «Нет слов, чтобы выразить всю боль и сострадание к тебе».
Подлинность письма подтвердил RT и адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. По его словам, семьи погибших пока не высказывались по поводу послания его подзащитного.
«Письмо было опубликовано только сегодня. Это действительно письмо Рамиля, я подтверждаю это, — сообщил юрист. — Реакции родственников на него пока не было. Скорее всего, они только сегодня смогут прочесть его».
Напомним, 25 октября 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. Это произошло в войсковой части №54160 в Читинском районе Забайкальского края.
В результате стрельбы погибли восемь военнослужащих, ещё двое получили ранения. В отношении Шамсутдинова завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», ему может грозить пожизненное заключение. После задержания Шамсутдинов говорил, что о содеянном не жалеет, но огорчён, что при стрельбе задел и своих товарищей. Солдат подчёркивал, что в воинской части над ним издевались.
Впоследствии адвокаты Шамсутдинова сообщили, что следствие действительно установило факты неуставных отношений в войсковой части, где служил их подзащитный. По данному факту было возбуждено уголовное дело, его фигурантом стал один из выживших после стрельбы 25 октября.
Юрист отметил, что пока не имеет права разглашать имена фигурантов и пострадавших по этому уголовному делу. В январе к его рассмотрению должен приступить Читинский гарнизонный суд, однако точная дата заседания пока не назначена.
Салем Шамсутдинов сообщал, что изначально потерпевшими в уголовном деле о дедовщине числились четыре человека, сейчас их уже восемь.
«Их, со слов адвоката, много. Остальные просто очень боятся за свою жизнь и здоровье. Именно со стороны офицерского состава по уголовному делу проходит один обвиняемый. В отношении остальных уголовное дело прекращено, так как их уже нет в живых», — писал в соцсетях Салем Шамсутдинов.
В конце декабря стало известно, что Рамиля этапируют в Москву, куда его направили для прохождения судебно-психиатрической экспертизы в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Адвокат Равиль Тугушев сообщил, что не располагает информацией, добрался ли туда его подзащитный.
«В данный момент он находится на этапе. Информации о том, прибыл ли Шамсутдинов в центр Сербского, у нас нет — ФСИН таким не делится. Он был этапирован 26 декабря, но в настоящий момент находится в дороге, потому что процесс это не быстрый. Я планирую ориентировочно 13 или 14 января быть в Москве. Постараюсь, естественно, в институте Сербского узнать, прибыл он или нет», — рассказал Тугушев.
В институте имени Сербского заявили RT, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о поступлении в медицинский центр Рамиля Шамсутдинова.
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