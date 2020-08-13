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Терпение Путина кончилось? Хазин предсказал отставки в ЦБ и Минфине

13 августа 2020, 18:40  •  82 • Политика
Экономист Михаил Хазин заявил, что в ближайшее время в Центральном банке и Минфине могут произойти кардинальные перемены. Так, по словам эксперта, президент Владимир Путин до конца августа может отправить в отставку представителей так называемого либерального блока. Неужели терпение главы государства кончилось?
Кардинальные перемены в структурах власти России могут произойти в ближайшие месяцы, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил в программе "Экономика" на YouTube-канале информационного агентства "Аврора".
В частности, Хазин считает, что грядёт масштабная зачистка государственного аппарата и "откровенных вредителей, которые окопались во власти". Экономист предположил, что в первую очередь кадровые решения коснутся так называемого либерального блока, в частности Минфина и Центробанка.
Хазин подчеркнул, что уровень наглости, с которой нынешние либеральные управленцы игнорируют прямые поручения российского лидера, начинает переходить все границы. Он не исключил возбуждения уголовных дел в отношении ряда "неугомонных чиновников", в том числе на региональном уровне.
Такие жёсткие решения Хазин объяснил необходимостью вывести Россию в зону экономического роста, причём срочно. Падение цен на нефть, слабый рубль и провал нацпроектов этому никак не способствуют, подчеркнул эксперт, добавив, что у государства нет иного пути, кроме запуска промышленного сектора.
Именно по этой причине из власти должны уйти все те, кто привык заниматься спекуляциями с валютой, не давая ей прийти в производство, резюмировал экономист.

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