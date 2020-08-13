Терпение Путина кончилось? Хазин предсказал отставки в ЦБ и Минфине

Кардинальные перемены в структурах власти России могут произойти в ближайшие месяцы, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил в программе "Экономика" на YouTube-канале информационного агентства "Аврора".

В частности, Хазин считает, что грядёт масштабная зачистка государственного аппарата и "откровенных вредителей, которые окопались во власти". Экономист предположил, что в первую очередь кадровые решения коснутся так называемого либерального блока, в частности Минфина и Центробанка.

Хазин подчеркнул, что уровень наглости, с которой нынешние либеральные управленцы игнорируют прямые поручения российского лидера, начинает переходить все границы. Он не исключил возбуждения уголовных дел в отношении ряда "неугомонных чиновников", в том числе на региональном уровне.

Такие жёсткие решения Хазин объяснил необходимостью вывести Россию в зону экономического роста, причём срочно. Падение цен на нефть, слабый рубль и провал нацпроектов этому никак не способствуют, подчеркнул эксперт, добавив, что у государства нет иного пути, кроме запуска промышленного сектора.

Именно по этой причине из власти должны уйти все те, кто привык заниматься спекуляциями с валютой, не давая ей прийти в производство, резюмировал экономист.