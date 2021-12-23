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Терпение Путина исчерпано — Липовой
23 декабря 2021, 15:55 • 196 • Политика
Генерал-майор Липовой расшифровал слова Владимира Путина о наглом обмане НАТО. Он уверен, что терпение властей России исчерпано, и президент ясно дал понять: переступив "красные линии", Запад мгновенно понесёт наказание.
Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что будет, если НАТО переступит "красные линии", обозначенные Москвой
"Говоря о том, что НАТО нагло обманула Россию, Президент Путин всего лишь назвал все вещи своими именами. Обещания не выполнены, более того – идут постоянные провокации на границах, а в политических заявлениях западных политиков скользит явная ложь и неуважение. И Россия уже просто исчерпала свое терпение", - сказал военный Царьграду.
- добавил Липовой.
Он предупредил "партнёров" из НАТО, что Россия "просто заставит их бояться". "И лучше бы никому и никогда не пытаться разыграть с нами этот сценарий", - подчеркнул Липовой.
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