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Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела

30 ноября 2021, 17:10  •  137 • Политика
В Луганске указали наблюдателям ОБСЕ на дверь, после того как они в очередной раз "не заметили" украинский обстрел. У ЛНР окончательно лопнуло терпение?
С таким заявлением выступил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что совсем недавно украинская армия обстреляла из миномётов село Николаевка. В результате оказался разрушен жилой дом и ряд хозяйственных построек. Кроме того, осколки снарядов выбили окна в расположенном неподалёку многоквартирном доме.
Марочко обратил внимание, что украинские силовики осознанно бьют по жилым районам в надежде убить мирное население. ОБСЕ же продолжает упорно "не замечать" эти вопиющие военные преступления.
Если Минские соглашения Украина не выполняет, то и ЛНР, и ДНР не должны считаться территорией Украины. Следовательно, ОБСЕ тут делать нечего до тех пор, пока Киев не начнёт выполнять взятые на себя обязательства,
- цитирует подполковника портал "Народные новости".
Отметим, что ранее ОБСЕ точно так же "не заметила" использование украинской армией ударного беспилотника Bayraktar, несмотря на то что Киев официально признался в этом и даже выложил видеозапись нанесения удара.

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