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Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела
30 ноября 2021, 17:10 • 137 • Политика
В Луганске указали наблюдателям ОБСЕ на дверь, после того как они в очередной раз "не заметили" украинский обстрел. У ЛНР окончательно лопнуло терпение?
С таким заявлением выступил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что совсем недавно украинская армия обстреляла из миномётов село Николаевка. В результате оказался разрушен жилой дом и ряд хозяйственных построек. Кроме того, осколки снарядов выбили окна в расположенном неподалёку многоквартирном доме.
Марочко обратил внимание, что украинские силовики осознанно бьют по жилым районам в надежде убить мирное население. ОБСЕ же продолжает упорно "не замечать" эти вопиющие военные преступления.
- цитирует подполковника портал "Народные новости".
Отметим, что ранее ОБСЕ точно так же "не заметила" использование украинской армией ударного беспилотника Bayraktar, несмотря на то что Киев официально признался в этом и даже выложил видеозапись нанесения удара.
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