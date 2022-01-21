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Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
21 января 2022, 13:45 • 87 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается возрождать СССР, но будет защищать свою безопасность. Он жёстко обратился к США: Терпение у России лопнуло, пора американцам менять свою политику.
Лавров ответил на многочисленные вбросы американской прессы о том, что Россия якобы одержима идеей воссоздать Советский Союз в его прежних границах. По словам министра, подобных планов у Москвы нет. Россия отдаёт себе отчёт в том, что "ход истории нельзя повернуть вспять". Однако у страны, как и у США, есть национальные интересы, в том числе - в сфере безопасности. Она не может не реагировать на угрозы, которые создаёт для неё коллективный Запад.
Именно США, утверждает Лавров, подвели мир на грань войны. Россия готова договариваться с западными странами и налаживать с ними нормальные отношения, но для этого нужно, чтобы Штаты отказались от роли мирового жандарма и пошли на сотрудничество.
- цитирует Лаврова пресс-служба МИД России.
Напомним, что в конце прошлого года Россия потребовала от НАТО и США гарантий нераспространения альянса на восток. Три раунда переговоров, которые прошли в январе, закончились ничем. Запад отказался идти на уступки Москве.
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