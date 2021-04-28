Терпение Лаврова иссякло: Ответить США уже не просто зеркально

Глава МИД Сергей Лавров сообщил о том, что Россия предлагала США решение дипломатического конфликта, однако администрация президента Джо Байдена от него отказалась. Ситуация сложилась за последние годы такая, что терпение министра иссякло, а США Москва вынуждена была "ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали".

Москва предлагала Вашингтону разрешить сформировавшийся за последние годы дипломатический конфликт между нашими двумя странами. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, инициативу наша сторона проявила сразу посте того, как была проведена инаугурация президента США Джо Байдена.

В частности, министр упомянул о том, что, не навязываясь, говорил об этом с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов", - отметил Лавров в интервью РИА Новости.

Однако, несмотря на прагматичность прошедшей беседы, дипломатический конфликт только усугубился, а отношения между Москвой и Вашингтоном стали ещё более натянутыми. После того, что сделал Барак Обама, Белый дом и при Дональде Трампе, несмотря на все заверения, продолжил курс на эскалацию. К сожалению, и действующая администрация Джо Байдена продолжила курс, намеченный Обамой.

И даже уверения Байдена в первой беседе с президентом России Владимиром Путиным в желании разобраться в ситуации оказались пшиком. По итогу против нашей страны Вашингтоном были введены новые санкции. Терпение иссякло и, как отметил Лавров, "мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали - что мы, в конце концов, будем действовать асимметрично".