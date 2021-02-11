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Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог

11 февраля 2021, 13:25  •  415 • Политика
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Руководство Незалежной из-за возросшей наглости пошло на конфликт с Китаем
Чрезмерная терпимость Москвы по отношению к украинской стороне весьма ощутимо "разбаловала" Киев, которые решился на конфликт с Китаем. Такое заявление сделал политолог Сергей Михеев.
Эксперт напомнил о недавно вспыхнувшем скандале, который разгорелся после того, как украинская администрация воспрепятствовала дальнейшим действиям китайских инвесторов, скупивших основную часть акций предприятия "Мотор Сич".
По словам специалиста, Кремль довольно долгое время хранил терпение в ответ на провокационные выпады администрации Незалежной, за действиями которых стоят интересы Соединенных Штатов. В итоге у украинского правительства выработалось чувство безнаказанности, и Киев решил обострить отношения с КНР.
Михеев напомнил, что изначально РФ предупреждала Пекин о высоких рисках при выстраивании отношений с постмайданным руководством. Тем не менее, Китай не стал обращать внимания на предостережения, пишет РИА "ФАН".
В Киеве же ожидают, что КНР последует примеру России и "проглотит" выходку. Однако для Пекина непривычен подобный формат выстраивания отношений. По этой причине, убежден специалист, Украине грозят неприятные последствия.
"Китайцы такие вещи не прощают, это не русские. Это на Украине любят рассказывать про злых москалей. На самом деле злых они еще не видели", – заявил политолог в эфире "Вести FM".
Ранее Михеев заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе противоречит интересам США.

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