Терпение кончилось: Путин разрешил блокировать Google и Facebook

Новый указ, подписанный президентом России в среду, 30 декабря, вводит понятие владельца информационного ресурса, который проявляет дискриминацию в отношении российских СМИ. Этот статус может присвоить ресурсу генпрокурор, а также его заместители по согласованию с МИД.

За введённые против российских СМИ ограничения или цензуру ресурс может подвергнуться полной блокировке на территории РФ - РКН наделили полномочиями блокировать сайты целиком или частично, а также замедлять доступ к страницам.

Судя по всему, Facebook и YouTube, а также Twitter придётся пересмотреть свои принципы влияния на отечественные СМИ, поскольку в тексте указа чёрным по белому говорится, что блокировке подвергнутся те ресурсы, которые "ограничивают доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан".

Напомним, минувшим летом YouTube внезапно заблокировал каналы нескольких авторитетных российских СМИ, включая канал Царьграда. В качестве причины было названо нарушение правил ресурса, но никаких подробностей или официальных подтверждений предоставлено не было.