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Тернии реформ: сможет ли Украина выполнить требования кредиторов в 2018 году

06 января 2018, 03:54  •  130 • Украина
В 2018 году Украина рассчитывает получить два транша МВФ на общую сумму $3,6 млрд, заявил в середине декабря замглавы НБУ Олег Чурий. Но чтобы получить эти деньги, стране придётся выполнить ряд важных требований МВФ, ЕС и США. Кредиторы настаивают на создании Антикоррупционного суда, повышении цены на газ для населения, открытии рынка земли и масштабной приватизации. Первые лица государства понимают, что такие реформы могут привести не только к росту недовольства среди населения, но и к массовым протестам. Сумеет ли администрация Порошенко найти компромисс между требованиями партнёров и потребностями населения — в материале RT.
 
Пётр Порошенко AFP © Jure MAKOVEC
 

Международная неправительственная организация Transparency International раскритиковала представленный Украиной законопроект № 7440 о создании Антикоррупционного суда. По мнению экспертов, к судьям выдвинуты нереалистичные требования. Например, кандидаты должны не только заниматься научной деятельностью, работать судьями, но и иметь опыт противодействия и борьбы с коррупцией за границей.

По инициативе украинских парламентариев общественный совет международных экспертов, который будет контролировать работу судей, сможет только выносить кандидатуры на рассмотрение, а Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет иметь полное право им отказывать. 

При этом Венецианская комиссия потребовала предоставить полное право международным организациям самим отбирать судей.

  • Верховный суд Украины
  • © sud.ua

Законопроект Петра Порошенко критикуют и украинские эксперты. По мнению специалиста инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, Порошенко настаивает, чтобы судебный корпус имел более весомый голос по сравнению с общественностью и кредиторами.

«Мы вынуждены создавать антикоррупционный суд, потому что судебная система погрязла в коррупции. И даём право этой судебной системе выбирать тех, кто будет бороться с ней. Судьи, которые живут в Конче-Заспе (престижный район Киевской области. — RT), судьи, которые ездят на дорогих иномарках, будут выбирать среди таких же, как они», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Сергей Фурса.

Жёсткие требования

Создание Антикоррупционного суда — одно из главных требований США, ЕС и МВФ для предоставления Украине новых траншей финансовой помощи.

«Петру Порошенко уже прямо говорят о необходимости бороться с коррупцией. Поскольку руководство страны с этим не справляется, иностранные партнёры хотят контролировать все важные процессы самостоятельно», — рассказал RT источник из окружения главы государства.

По данным аудиторской компании Ernst & Young, в апреле 2017 года Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны мира. В 2015 году она занимала восьмую строчку рейтинга.

В 2018 году Украина вынуждена будет приступить к приватизации крупнейших украинских активов, разработать механизм для продажи земли и повысить цены на газ для населения. Источник RT в Фонде государственного имущества рассказал, что в первую очередь планируется продать имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода, а также Одесский припортовый завод, Харьков-, Запорожье-, Николаев-, Хмельницкий-, Тернопольоблэнерго и Центрэнерго. 

  • Одесский НПЗ
  • РИА Новости
  • © Николай Лазаренко
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В 2017 году Фонд госимущества не спешил продавать государственные активы. В конце декабря и.о. председателя ФГИ Виталий Трубаров заявил, что в этом году было продано имущество на 3,376 млрд грн ($120 млн), тогда как планировалось на 17,1 млрд грн ($606 млн). О необходимости продавать имущество зарубежные кредиторы Украины заявляли на протяжении последних нескольких лет, но до продажи крупных активов дело не дошло. При этом в одном из своих интервью беглый украинский депутат Александр Онищенко заявлял, что государственные предприятия контролируются окружением президента страны.

Одним из существенных ударов по кошельку потребителя в 2018 году станет повышение цен на газ для населения. «Да, мы ожидаем в следующем году повышения цен на газ, — заявил в интервью Интерфакс-Украина замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. — Кроме этого, есть риски фискальной политики, повышения заработной платы, пенсий», — добавил чиновник, не уточняя цифр.   

Но самой болезненной реформой может стать открытие рынка земли. Разработать законодательные акты, которые бы позволили торговать участками, правительство должно в следующем году. Но сделать это будет сложно. В 2002-м на Украине был введён мораторий на продажу земли, и его действие 7 декабря 2017-го было продлено до конца 2018 года.

«Люди не готовы к открытию рынка. Им годами вкладывали в головы ужасы. Очевидно, землю нужно отпускать в свободное плаванье, но все мы прекрасно понимаем, что, пока отечественные аграрии, хоть малые, хоть большие, реально купить эту землю не смогут, мы не имеем морального права отпускать рынок уже сегодня. Поэтому полное открытие рынка нужно отложить на определённый срок… Предлагаем продолжить действие моратория ещё на один год — до 1 января 2019 года», — заявил депутат от фракции «Воля народа» Сергей Лабазюк 7 декабря перед голосованием о продлении моратория.

Население против

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Реформы, которые проводит Украина, необходимы, заявил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Но, по его оценке, украинское правительство допускает три основные ошибки. «На Украине нет критической массы желающих проводить реформы, у населения нет подушки безопасности — резкие изменения всегда приводят к падению уровня жизни людей, а все изменения тормозит высокий уровень коррупции. И это раздражает спонсоров Украины», — считает Суздальцев.

За последние три года зарубежные партнёры Украины так и не добились основных целей: не создан Антикоррупционный суд и не проведена земельная реформа, рассказал RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Но последние заявления МВФ, а также различных западных институтов говорят, что на Украину будет оказано существенное давление, чтобы достичь поставленных ранее целей. Если будет принят адекватный закон об Антикоррупционном суде, у западных партнёров появится реальная возможность контролировать всё происходящее на Украине. Земельная реформа, скорее всего, будет означать, что Украина станет сырьевым придатком. Ничего хорошего для государства в этом случае не ожидается. Жёсткое изменение соцполитики уже приводит к повышению миграционных потоков», — перечисляет возможные последствия будущих реформ эксперт.

Источник RT из окружения Петра Порошенко в беседе с корреспондентом телеканала заявил, что администрация главы государства прекрасно понимает и оценивает возможные риски после реализации всех реформ.

«Повышение тарифов на газ приведёт к росту недовольства среди населения, а открытие рынка земли — к акциям протеста, поэтому эксперты занимаются поиском компромисса. В следующем году стартует подготовка к выборам президента, которые намечены на весну 2019 года, поэтому падение рейтинга Петру Порошенко ни к чему», — пояснил источник, однако вынужден был констатировать, что пока никаких предложений, способных нивелировать последствия реформ, у администрации президента нет.

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