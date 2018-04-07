"Терминатор" у Мавзолея: на Параде Победы покажут уникальные образцы оружия

В состав 33 парадных расчетов войдет 12,5 тысяч человек. Ожидается более 120 единиц боевой техники и 73 - авиационной. В Параде Победы-2017 по Красной площади прошли 114 единиц техники, 10 001 военнослужащий (в том числе 400 девушек вместо 200), 72 самолета и вертолета.

Покажут несколько технических новинок. Боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор" уже поступают в войска. 44- тонная вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.

БМПТ "Терминатор" на репетиции Парада Победы в Алабино.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состоится и премьера зенитного ракетного комплекса - "Тор М2" оставившего далеко позади французского конкурента – ЗРК «Кроталь-М».

«Тор-М2» обнаруживает и сопровождает до 45 воздушных целей в зоне до 32 км по дальности и 10 наиболее опасных из них, «подсказывая» боевому расчету очередность их обстрела.

На параде пройдет "премьера" зенитного ракетного комплекса - "Тор М2" .Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые покажутся народу и защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4". Машина выдерживает подрыв осколочно-фугасных устройств массой 8 кг. Бронирование выдерживает и попадание 30-мм боеприпасов. А есть еще хитро утроенные пулестойкие шины с противовзрывными вставками отводящими взрывную волну, с автоматической подкачкой воздуха.

В состав механизированного расчёта Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК233136 "Тигр". Движок - 215 л.с.. Грузоподъемность - 1400 кг. Максимальная скорость по шоссе - 125 км/ч.

Бронированный корпус обеспечивает защиту экипажа и десанта по 5 классу защиты.

Среди новчиков парада - и бронированный автомобиль "Урал432009". На машине - впечатляющее количество технических «наворотов» - комплект разминирования, средства поиска, генераторы радиопомех, противопожарное оборудование, сменное оборудование и т.д.

Еще одна новинка парада - бронированный корпусный автомобиль "Патруль", он предназначен для патрулирования местности, разведки, транспортировки личного состава, выполнения спецзадач. Автомобиль имеет корпус из броневой стали, защищающей экипаж от 7,62-мм пуль.

Бронированный корпусный автомобиль "Патруль».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прочая боевая техника парада состоит из уже знакомых образцов: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор М2 ДТ".

В небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту 160, Ту95 МС, дальние бомбардировщики Ту22 М3, самолеты-заправщики Ил 78, военно-транспортные Ан 124 и Ил76 МД, истребители Су 35С, Су30 СМ, МиГ 29, МиГ 31, фронтовые бомбардировщики Су 34 и Су 24М, штурмовики Су 25, вертолеты Ми 26, Ми 8, Ми 28Н, Ка 52, Ми 24П.

Кстати, для выполнения полетов авиации на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.