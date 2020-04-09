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Терминатор с гуталином и щёткой: Шварценеггер нашёл идеальное занятие для самоизоляции

09 апреля 2020, 18:35  •  55 • В мире
Актёр Арнольд Шварценеггер нашёл, чем ему заняться, пока длится режим самоизоляции. Бывший Терминатор вооружился гуталином и щёткой и начал чистить сапоги. Уже в третий раз за год.
72-летний "железный Арни" в самоизоляции не теряет время зря. На своей странице в Instagram он разместил видеоролик, где показал, чем занимается в самоизоляции. Актёр чистит обувь.
Шварценеггер пояснил, что свою коллекцию ковбойских сапог (а на видео их не меньше 20 пар) он обычно чистит и полирует дважды в год. Но так как сейчас приходится сидеть дома и особенно заняться нечем, он решил в третий раз пройтись гуталином и щёткой.
Помогает ему в этом деле дочь Кристина. Впервые она полировала отцовскую обувь в трёхлетнем возрасте. С тех пор это стало семейной традицией.
В США, по данным Университета Джона Хопкинса, почти 425 тысяч человек заражены COVID-19. Более 14,5 тысячи граждан умерли. Выздоровели 23,2 тысячи американцев. Всего в мире коронавирусная инфекция обнаружена более чем у 1,5 миллиона человек.

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