Терминатор с гуталином и щёткой: Шварценеггер нашёл идеальное занятие для самоизоляции

72-летний "железный Арни" в самоизоляции не теряет время зря. На своей странице в Instagram он разместил видеоролик, где показал, чем занимается в самоизоляции. Актёр чистит обувь.

Шварценеггер пояснил, что свою коллекцию ковбойских сапог (а на видео их не меньше 20 пар) он обычно чистит и полирует дважды в год. Но так как сейчас приходится сидеть дома и особенно заняться нечем, он решил в третий раз пройтись гуталином и щёткой.

Помогает ему в этом деле дочь Кристина. Впервые она полировала отцовскую обувь в трёхлетнем возрасте. С тех пор это стало семейной традицией.

В США, по данным Университета Джона Хопкинса, почти 425 тысяч человек заражены COVID-19. Более 14,5 тысячи граждан умерли. Выздоровели 23,2 тысячи американцев. Всего в мире коронавирусная инфекция обнаружена более чем у 1,5 миллиона человек.