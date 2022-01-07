Терминатор из металлолома вызвал восторг у русского автора: "Удачи, чудак!"

Журналист оценил самодельного робота, созданного сварщиком из Китая.

Бывший сварщик Гэн Шуай, которого в Сети уже прозвали "бесполезным Эдисоном" из-за его причудливых изобретений, создал робота-патрульного. Робот, напоминающий Терминатора, брызгает водой и может даже ударить "кулаками" обидчика.

Создатель этой самоделки подробно записал весь процесс сборки из металлолома, а затем поделился этим видео на YouTube. Сейчас на канале Гэн Шуайя более 160 тысяч подписчиков. Задумку с патрульным они восприняли на ура - видеоролик получил более 10 тысяч "лайков".

В России также оценили изобретение сварщика из КНР.

Автор издания Positiv News отмечает, что, несмотря на относительную бесполезность этого робота, само видео вызывает позитив.

"В любом случае, это видео вызывает только позитив, так что удачи, китайский чудак!" - отметил журналист.