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Терминатор, Дали и Джокер. Какие образы успел примерить Путин на страницах западных журналов

12 августа 2020, 21:35  •  45 • Политика
Французская Liberation изобразила президента России Владимира Путина в виде Джеймса Бонда, держащего в руках вакцину от коронавируса. Кремлёвский пул вспомнил все известные образы, которые успел примерить на себя российский лидер на страницах западных журналов. Среди них оказались Терминатор, Дали и Джокер.
Французская газета Liberation поместила на обложку Путина в образе Джеймса Бонда, который вместо фирменного "Вальтера" держит в руке шприц с вакциной от коронавируса. Фотографию венчает надпись: "Завтра не умрёт никогда", что является отсылкой к одноимённому фильму про Джеймса Бонда.
Отметим, что это уже не первый раз, когда западные издания изображают Путина в виде известных персонажей из поп-культуры. Самая богатая фантазия оказалась у немецких журналистов.
Так, например, немецкий журнал Cicero опубликовал портрет Путина в образе Сальвадора Дали и заголовком "Как Путин стал важнейшим человеком в мире". Немецкий News "перекрасил" российского президента в Джокера - самого узнаваемого злодея из комиксов DC. Заголовок оказался подобран соответствующий: "Владимир Путин - враг мира. Настолько он опасен для нас".
Не отстаёт от коллег и немецкий журнал Die Weltwoche. Он изобразил российского лидера в виде Терминатора и написал: "Всемирный полицейский Путин. Президент России заполняет американский вакуум".
Лишь немецкий Der Spiegel и американский еженедельник Time ограничились обычной фотографией Путина. Первый вышел с тревожным заголовком: "Поджигатель. Кто остановит Путина?", изобразив российского лидера, возвышающегося над канцлером Германии Ангелой Меркель и экс-президентом США Бараком Обамой. Второй поместил портрет Путина крупным планом на обложку, присвоив президенту РФ звание "Человек года".
Скриншот: Telegram/RIA_Kremlinpool

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