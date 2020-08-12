|
Терминатор, Дали и Джокер. Какие образы успел примерить Путин на страницах западных журналов
12 августа 2020, 21:35 • 45 • Политика
Французская Liberation изобразила президента России Владимира Путина в виде Джеймса Бонда, держащего в руках вакцину от коронавируса. Кремлёвский пул вспомнил все известные образы, которые успел примерить на себя российский лидер на страницах западных журналов. Среди них оказались Терминатор, Дали и Джокер.
Французская газета Liberation поместила на обложку Путина в образе Джеймса Бонда, который вместо фирменного "Вальтера" держит в руке шприц с вакциной от коронавируса. Фотографию венчает надпись: "Завтра не умрёт никогда", что является отсылкой к одноимённому фильму про Джеймса Бонда.
Отметим, что это уже не первый раз, когда западные издания изображают Путина в виде известных персонажей из поп-культуры. Самая богатая фантазия оказалась у немецких журналистов.
Так, например, немецкий журнал Cicero опубликовал портрет Путина в образе Сальвадора Дали и заголовком "Как Путин стал важнейшим человеком в мире". Немецкий News "перекрасил" российского президента в Джокера - самого узнаваемого злодея из комиксов DC. Заголовок оказался подобран соответствующий: "Владимир Путин - враг мира. Настолько он опасен для нас".
Не отстаёт от коллег и немецкий журнал Die Weltwoche. Он изобразил российского лидера в виде Терминатора и написал: "Всемирный полицейский Путин. Президент России заполняет американский вакуум".
Лишь немецкий Der Spiegel и американский еженедельник Time ограничились обычной фотографией Путина. Первый вышел с тревожным заголовком: "Поджигатель. Кто остановит Путина?", изобразив российского лидера, возвышающегося над канцлером Германии Ангелой Меркель и экс-президентом США Бараком Обамой. Второй поместил портрет Путина крупным планом на обложку, присвоив президенту РФ звание "Человек года".
Скриншот: Telegram/RIA_Kremlinpool
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2020, 21:20
|
10 августа 2020, 03:35
|
10 августа 2020, 07:15
|
10 августа 2020, 20:05
|
08 августа 2020, 00:15
|
08 августа 2020, 12:10
|
10 августа 2020, 15:30