Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Или крест снимите, или штаны наденьте": Симоньян пожаловалась на ценз...
Боевой «Птицелов»: какие задачи будет выполнять в ВДВ авиадесантируемый зенитный...
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
Мэй обвинила Путина в покушении на Скрипаля: Что дальше
Главная / В мире

Терезе Мэй в ООН намекнули на слабость обвинений в адрес России

15 марта 2018, 00:54  •  85 • В мире
В ООН отметили, что применение токсина каким-либо государством будет серьезным нарушением международного права.
В ООН призвали тщательно расследовать инцидент с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что применение токсина каким-либо государством "будет серьезным нарушением международного права".
При этом в Организации Объединенных Наций отметили, что Гутерриш "не в состоянии установить ответственность кого-либо" за инцидент.
В ООН подчеркнули, что расследование по данному делу должно быть проведено с особой тщательностью.
Генсек ООН "решительно осуждает любое применение нервно-паралитического вещества или химического оружия, а также надеется, что этот инцидент будет тщательно расследован", подчеркнул Фархан Хак.
Ранее в Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон после обвинений заявил о высылке более 20 дипломатов из королевства.
В ответ на это МИД РФ сообщил, что готов применить ответные меры в отношении Британии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 18:09
«Её деятельность тянет на Гаагский трибунал»: почему Трамп назначил директором ЦРУ экс-начальницу пыточной тюрьмы
15 марта 2018, 00:54
Великобритания высылает 23 российских дипломата, США заговорили о «химическом оружии» в Солсбери
14 марта 2018, 08:39
"Таких физиков больше не будет": Умер Стивен Хокинг

Загрузка...
14 марта 2018, 18:24
Все матросы на борту: ВМС Великобритании поднимаются по сигналу тревоги
14 марта 2018, 21:39
Трамп решил промолчать о нервно-паралитической истории Великобритании
14 марта 2018, 08:39
Накаркала на свой возраст: Ученые рассказали, как узнать, сколько лет вороне
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
13 марта 2018, 17:54
Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
10 марта 2018, 10:24
"Большой одесский шум, похожий на работу..."
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.