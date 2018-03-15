Терезе Мэй в ООН намекнули на слабость обвинений в адрес России

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В ООН отметили, что применение токсина каким-либо государством будет серьезным нарушением международного права.

В ООН призвали тщательно расследовать инцидент с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что применение токсина каким-либо государством "будет серьезным нарушением международного права".

При этом в Организации Объединенных Наций отметили, что Гутерриш "не в состоянии установить ответственность кого-либо" за инцидент.

В ООН подчеркнули, что расследование по данному делу должно быть проведено с особой тщательностью.

Генсек ООН "решительно осуждает любое применение нервно-паралитического вещества или химического оружия, а также надеется, что этот инцидент будет тщательно расследован", подчеркнул Фархан Хак.

Ранее в Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон после обвинений заявил о высылке более 20 дипломатов из королевства.

В ответ на это МИД РФ сообщил, что готов применить ответные меры в отношении Британии.