Тереза Мэй зовёт Скрипалей на помощь: ЕС ввёл санкции против сотрудников ГРУ

Послы 28 стран Евросоюза, включая Британию, ввели санкции против «четырёх сотрудников ГРУ». Ограничительные меры странным образом последовали сразу после того, как Тереза Мэй не смогла получить поддержку в Палате общин по сделке о выходе Британии из Евросоюза

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Гасанов Камран

Российский читатель, наверное, уже устал от избитого вывода о том, что чем хуже у Британии идут дела с Brexit, тем активнее раскручивается антироссийская истерия в Великобритании, в частности «дело Скрипалей». Однако события последних 24 часов ещё раз заставили усомниться в том, что этот аргумент притянут за уши.

Не прошло и суток после вчерашнего голосования в Палате представителей, как послы 28 стран тут же договорились о санкциях против четырёх сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ). Меры приняты в связи с делом об отравлении английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года.

Послы договорились включить в чёрный список четырёх офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери,

— передаёт ТАСС слова источника в Совете ЕС.

В санкционном списке оказались скандально известные русские туристы Петров и Боширов, а также пять граждан Сирии. Лондон считает Петрова и Боширова «агентами ГРУ». Что касается сирийских граждан, то их фигурирование, видимо, должно поддерживать миф о том, что отравляющие вещества в Солсбери прибыли из Сирии. Такую версию в апреле выдвигала британская газета The Times, которая утверждала, что якобы британской разведке удалось перехватить секретное сообщение «Посылка доставлена».