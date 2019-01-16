Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Надо пойти навстречу людям»: Путин поручил расселить жильцов пострадавшего от в...
Апокалиптическая политика Государства Израиль
Россия раскрыла план США для сокрытия улик связи с ИГИЛ
Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о выжимании ресурсов из Украины
Главная / В мире

Тереза Мэй зовёт Скрипалей на помощь: ЕС ввёл санкции против сотрудников ГРУ

16 января 2019, 21:24  •  91 • В мире
Послы 28 стран Евросоюза, включая Британию, ввели санкции против «четырёх сотрудников ГРУ». Ограничительные меры странным образом последовали сразу после того, как Тереза Мэй не смогла получить поддержку в Палате общин по сделке о выходе Британии из Евросоюза
Автор:
Гасанов Камран
Российский читатель, наверное, уже устал от избитого вывода о том, что чем хуже у Британии идут дела с Brexit, тем активнее раскручивается антироссийская истерия в Великобритании, в частности «дело Скрипалей». Однако события последних 24 часов ещё раз заставили усомниться в том, что этот аргумент притянут за уши.
Не прошло и суток после вчерашнего голосования в Палате представителей, как послы 28 стран тут же договорились о санкциях против четырёх сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ). Меры приняты в связи с делом об отравлении английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года.
Послы договорились включить в чёрный список четырёх офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери,
— передаёт ТАСС слова источника в Совете ЕС.
В санкционном списке оказались скандально известные русские туристы Петров и Боширов, а также пять граждан Сирии. Лондон считает Петрова и Боширова «агентами ГРУ». Что касается сирийских граждан, то их фигурирование, видимо, должно поддерживать миф о том, что отравляющие вещества в Солсбери прибыли из Сирии. Такую версию в апреле выдвигала британская газета The Times, которая утверждала, что якобы британской разведке удалось перехватить секретное сообщение «Посылка доставлена».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

91
Источник
Похожие новости
16 января 2019, 14:54
В Германии бастуют аэропорты, в Греции протестующие учителя дерутся с полицией
16 января 2019, 14:54
Италия не откроет свои порты для судов, доставляющих иммигрантов-нелегалов из Африки в Европу
16 января 2019, 17:54
«Свидетельство глубокого кризиса»: почему в Германии заговорили о выходе из ЕС
Загрузка...
16 января 2019, 08:09
«Сверхзвуковые угрозы»: Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США
16 января 2019, 11:39
Украинский хакер получил куш в $4 млн на сливе данных биржевым игрокам
16 января 2019, 21:24
Арест боевика ИГ* в Сербии никак не связан с визитом Путина в Белград - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.