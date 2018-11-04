Тереза Мэй заключила с ЕС секретную сделку по Брекситу - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тайно договорилась с представителями Евросоюза о сохранении членства страны в Таможенном союзе ЕС после Брексита, утверждает The Times со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что в итоговом соглашении о выходе Британии из Евросоюза будет оговорено, что Лондон сохранит право в любой момент выйти из Таможенного союза. Тем не менее секретная сделка создает возможности для будущего экономического партнерства с ЕС на тех же принципах, что и с Канадой.

Сохранение членства в Таможенном союзе ЕС позволит Мэй избежать возникновения полноценной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что было одним из самых болезненных моментов Брексита, поскольку прозрачность границы была оговорена соглашением 1998 года об урегулировании религиозного конфликта.

Пресс-служба Терезы Мэй подтвердила, что 95% вопросов по соглашению с ЕС уже урегулированы, однако настаивает на том, что публикации о секретной сделке являются «спекуляциями», пишет Reuters.