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Тереза Мэй заключила с ЕС секретную сделку по Брекситу - СМИ

04 ноября 2018, 11:24  •  107 • Политика
Британский премьер договорилась о сохранении членства в Таможенном союзе ЕС, утверждает The Times.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тайно договорилась с представителями Евросоюза о сохранении членства страны в Таможенном союзе ЕС после Брексита, утверждает The Times со ссылкой на собственные источники.
Предполагается, что в итоговом соглашении о выходе Британии из Евросоюза будет оговорено, что Лондон сохранит право в любой момент выйти из Таможенного союза. Тем не менее секретная сделка создает возможности для будущего экономического партнерства с ЕС на тех же принципах, что и с Канадой.
Сохранение членства в Таможенном союзе ЕС позволит Мэй избежать возникновения полноценной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что было одним из самых болезненных моментов Брексита, поскольку прозрачность границы была оговорена соглашением 1998 года об урегулировании религиозного конфликта.
Пресс-служба Терезы Мэй подтвердила, что 95% вопросов по соглашению с ЕС уже урегулированы, однако настаивает на том, что публикации о секретной сделке являются «спекуляциями», пишет Reuters.

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