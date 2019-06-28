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Тереза Мэй рассказала журналистам, о чем будет говорить в Осаке с президентом Путиным

28 июня 2019, 07:39  •  192 • Политика
На встрече с президентом Путиным, которая пройдет на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке, премьер Британии Тереза Мэй намерена снова вернуться к теме "инцидента в Солсбери".
Как пишет британское издание The Independent, Мэй в очередной раз хочет "абсолютно четко изложить" позицию, которую изначально по этому вопросу заняла Британия.
"Мы считаем, что эти лица должны быть привлечены к ответственности", - цитирует издание заявление Мэй.
Глава британского кабинета министров отметила, что своих граждан для суда в других государствах Россия не выдает никогда. Однако те, кого власти Британии "назначили" в виновные в отравлении Скрипалей, могут быть арестованы по международному ордеру, стоит им только покинуть российские пределы.
"Но есть европейские ордера на арест этих лиц, и если они выедут за пределы России, то мы приложим все усилия, чтобы они были привлечены к ответственности", - добавила Тереза Мэй.
Переговоры, которые лидеры России и Британии проведут в Японии, станут первыми с момента "инцидента в Солсбери", где были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По утверждению британских следователей, причиной отравления послужи нервно-паралитический газ "новичок". Ответственность за произошедшее была "повешена" на Россию. Местонахождение Скрипалей после выписки их из госпиталя, в настоящее время неизвестно.

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