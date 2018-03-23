Тереза Мэй призвала саммит ЕС отразить российскую угрозу

Лондон навязывает образ России как «стратегического противника», ЕС уклоняется

Сами по себе задачи, которые поставила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС 22-23 марта, показали ограниченность возможностей Лондона. Двухдневный саммит был собран для того, чтобы обсудить протекционистские меры США в торговле с Европой и процесс выхода Великобритании из Европейского союза. И лишь «на полях», а точнее во время ужина в первый день консультаций, предусматривалось обсуждение дела Скрипаля. Однако британский премьер-министр прибыла в Брюссель исключительно для того, чтобы призвать европейских коллег присоединиться к Лондону в «войне с Москвой» и подумать о «выдворении» из всех столиц российских дипломатов». Нарисовав фантасмагорическую картину «русской угрозы», Тереза Мэй отбыла восвояси, будто вопросы Брекзита её не касаются.

Создаётся впечатление, что сознание Терезы Мэй переполнено «ужасными обстоятельствами дела Скрипаля» и ни о чём другом премьер-министр Великобритании думать не может. Если подвести предварительный итог её высказываниям, то от России невозможно спрятаться нигде, ни в каком отдалённом уголке мира. Россия вездесуща, беспощадна, ужасна, её тайные сети охватили всю планету, и от них надо избавляться. А Владимир Путин – это долгосрочная угроза, которая вот-вот «потрясёт Европу от северных пределов до Балкан».

«Вызов со стороны России будет длиться многие годы», – возвестила Тереза Мэй. Но Британия как европейская демократия будет плечом к плечу с Европейским союзом и НАТО отражать эту угрозу. И добавила, что, по мнению Лондона, высылка российских дипломатов из Великобритании серьёзно подорвала разведывательные позиции Москвы. Поэтому британский премьер намерена рассмотреть возможность дальнейших высылок в случае раскрытия других замаскированных агентов.

И из Лондона сразу ударили по предстоящему в России в 2018 году чемпионату мира по футболу. Выступая в парламенте, глава Форин Офис Борис Джонсон трагически повествовал о том, что европейские болельщики во время поездки на ЧМ-2018 будут подвергаться повсеместной слежке, их гостиничные номера будут просматриваться скрытым видеонаблюдением, а угроза нападения и отравления будет преследовать их на каждом шагу. Сейчас Мэй и Джонсон будут думать над тем, каким образом британская полиция сможет защитить подданных королевства от грозящих им бед во время их поездки в Россию. Окончательно войдя в раж, британский министр сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпийскими играми 1936 года в фашистской Германии. Посол России в Великобритании Александр Яковенко охарактеризовал эту фигуру речи как безответственное и неприемлемое заявление.

Видимо, столкнувшись с вопросами европейцев о причинах столь яростной атаки на Россию, The Guardian публикует интервью с анонимным «старшим чиновником Уайтхолла», который на свой лад разъясняет происходящее: «Россия показала себя не как стратегический партнер, а как стратегический противник. Вспомним кибератаки на Германию, Данию, США, агрессию в Сирии и Украине. Тем не менее Лондон делает акцент не на развитие конфликта, а на ограничение возможностей России творить зло. Речь не идет о большой конфронтации с Россией или попытке радикально сменить в ней режим».

Как говорится, спасибо на том, что решили пока не менять в России режим. При этом британский аноним даже не указал на отравление Скрипаля как на повод яростного возмущения «стратегическим противником».

Одновременно в британской прессе появились сообщения, будто британские власти передали союзникам «точную формулу яда» «Новичок» для оценки их экспертами. Всё это могло бы стать поводом для сарказма, если бы не то обстоятельство, что взвинченное состояние британского правительства опасно для положения дел в мире.

Если представить, что лидеры континентальной Европы, которая в лице Евросоюза уже сказала Британии «до свидания», пойдут на поводу у Терезы Мэй и начнут высылать российских дипломатов (Москва, естественно, не оставит это без ответа), возникнет ситуация «падающего домино». И в конце концов вместо существующей системы международных связей в Европе воцарится «мерзость запустения». Может быть, в Лондоне этого и добиваются?

Пока, правда, «весеннее обострение» не распространилось за пределы Британских островов и совместное заявление саммита ЕС в отношении дела Скрипаля выражает лишь озабоченность ситуацией и мнение о том, что «других убедительных объяснений случившегося не имеется». Видимо, лежащее на поверхности предположение о том, что удар по российскому перебежчику мог быть аферой британских спецслужб, европейцы допустить не хотят.

В то же время поездка Терезы Мэй в Брюссель кое-какие результаты принесла. Европейцы вызывают своих послов на консультации. Ангела Меркель не исключила, что со стороны Евросоюза в адрес России возможны «дальнейшие меры». Неопределённость этой реакции говорит о том, что европейские лидеры, как и лейбористы в Англии, хотели бы добиться от Лондона доказательств. Поэтому никто из еврограндов прямиком за Терезой Мэй в высылке российских дипломатов не последовал. А некоторые сразу отвергли эту возможность; президент Греции Прокопис Павлопулос даже позвонил В. Путину перед саммитом.

Ведущие державы Европы десять раз подумают, прежде чем согласятся с призывами Лондона поставить под угрозу достижения многих десятилетий сотрудничества с Россией. Зато о такой возможности охотно спекулируют в Польше и Литве. Польские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают , что власти Польши обсуждают возможность высылки из страны российских дипломатов «в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля». А президент Литвы Даля Грибаускайте поторопилась заявить, что её страна может последовать примеру Великобритании и тоже выслать российских дипломатов, чтобы «ликвидировать российскую разведывательную сеть».