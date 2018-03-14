Тереза Мэй повторила против России провокацию столетней давности

• 411 • В мире

Англия, действительно, страна традиций: почерк антирусских провокаций не меняется

В нынешнем скандале вокруг якобы русского следа в отравлении в Англии проглядывают настолько узнаваемые черты из прошлого, что остаётся только развести руками: английские спецслужбы деталь в деталь повторяют провокацию столетней давности.

Не нужны даже никакие комментарии. Исполнение провокации что сейчас, что тогда настолько одинаковое, что невольно закрадывается подозрение: может быть, кто-то нарочно решил подставить премьер-министра Терезу Мэй? Или, наоборот, она от недостатка времени и фантазии решила лукаво не мудрствовать и тупо повторить то, что однажды уже привело к тяжёлому кризису в англо-русских отношениях?

Но – к делу

Итак, 1924 год.

В январе умирает Ленин, а на следующий день премьер-министром Великобритании становится лидер лейбористов Джеймс Рамсей Макдональд. Связи между этими событиями, естественно, нет, но они оба открывают пусть к новой эре в советско- английских отношениях.

Читайте также 14:50 - 13 Марта Скрипаль поможет Британии конфисковать активы российских богачей Реальная цель приуроченной к президентским выборам очередной антироссийской провокации с отравлением забытого...

Дело в том, что Ленин был жёстким противником улучшения отношений с Англией: та требовала признания долгов царского правительства, а советский лидер ещё надеялся на мировую революцию, в ходе которой он "надует" Англию, как "надул" в 1918 году Германию. Оно и понятно: Ленин был доктринёр, а в международных отношениях разбирался воистину не лучше кухарка. Одна череда его "мирных соглашений" чего стоила, в результате которых от России оказались отторгнуты громадные территории, чего стоят! Это, мол, бумажки, считал Ленин, мировая революция всё спишет! И в случае с ноябрьской революцией 1918 года в Германии, казалось, так и было.

В. Ленин. Фото: www.globallookpress.com

Однако в окружении Ленина многие уже поняли, что никакой мировой революции уже не случится. На словах прорицая её, на деле скептиком был даже лидер Коминтерна Григорий Зиновьев, один из ближайших соратников Ленина. Но при Ленине идеи приспосабливания к наличной международной обстановке претворять в жизнь было грешно и бесполезно, а вот его смерть открывала к этому хорошие возможности.

А тут ещё в Англии к власти пришли лейбористы, которые к советской России относились без любви, но с доброжелательностью. Более того, новое правительство объявило о признании советской власти. На повестке дня стояло большое торговое соглашение, которое заметно ослабляло бы тиски санкций вокруг России. Лейбористы же готовы были дать обнищавшей Москве кредиты, причём заинтересованы в этом были сами, так как условием было, чтобы русские закупали станки и оборудование у Британии, а не у Германии. Та в это время вовсю поднимала свою экономику торговлей с Россией после заключения Рапалльского договора о взаимном признании.

В общем, сложности оставались, но условия для обоюдовыгодного прорыва в отношениях создавались. Более того, в августе торговый договор был даже заключён! А большевики не только согласились выплатить компенсацию английским владельцам российских ценных бумаг, но и приостановили тайные поставки коммунистической литературы в Англию.

И вот тут случилось…

Описание этой предварительной диспозиции можно дополнить только тем, что сближение в советскими нравилось в Британии далеко не всем, а консерваторы катались только что не в корчах, узнавая о всё новых шажках по признанию лейбористами советской России и нормализации с ней отношений.

И вот теперь достаточно просто рассказать, что произошло тогда, чтобы увидеть бьющие в глаза параллели с тем, что происходит сейчас.

В лондонской газете Daily Mail 25 октября вдруг печатается якобы перехваченное письмо главы Коминтерна Григория Зиновьева со следующими словами:

"Из вашего последнего отчёта видно, что агит-пропагандистская работа в армии поставлена слабо, во флоте немного лучше. Было бы желательно иметь ячейки во всех частях войск, в частности, в расквартированных в крупных центрах страны, а также среди рабочих заводов, работающих для военных нужд и военных складов. На последних просим обратить самое серьёзное внимание".

Или: "Необходимо расшевелить инертные массы британского пролетариата, привести в движение армию безработных пролетариев. Пора уже подумать о составлении такой группы, которая вместе с вождями могла бы составить в случае возникновения активной борьбы мозг военной организации партии".

Г. Зиновьев. Фото: www.globallookpress.com

В общем, чистый призыв к вооружённому восстанию и к свержению законного правительства.

Уже через несколько часов (!) после опубликования этого материала в адрес России последовала очень грубая нота протеста британского правительства. Как и ныне, для выдвижения протестов и ультиматумов никаких доказательств подлинности письма или причастности к нему самого Зиновьева не потребовалось. Англичане также не собирались обращать внимания на отрицание Зиновьевым и вообще Москвою своей причастности к "документу".

Посол России в Лондоне Раковский стал требовать предъявления доказательств, что Москва имеет отношение к письму, одновременно убеждая всех, что это – подделка. На встрече с премьером Макдональдом, которому самому этот скандал был нож острый, он даже убедил того показать оригинал письма, обещая доказать, что это подделка. Макдональд даже было достал это письмо из портфеля, но потом всё же спрятал его – очевидно, зная о поддельности документа, но больше опасаясь своих политических конкурентов в Англии, нежели разрыва отношений с Россией.

Да там, собственно, не надо было быть экспертом-криминалистом, чтобы увидеть фальшивку. Ибо текст письма изобиловал просто детскими ошибками: Коммунистический Интернационал там был назван третьим, хотя Коминтерн никогда себя так не называл, Зиновьев был назван "председателем президиума исполнительного комитета", хотя на деле официально значился "председателем Исполкома Коминтерна", подпись Отто Куусинена, также стоявшая под письмом, была подделана крайне грубым образом – он вообще не подписывался так, как это было сделано в фальшивке.

Читайте также 15:17 - 25 Января Британия с США хотят поставить Россию на колени без войны Лондон не собирается вести против Москвы ту войну, которую пророчит, и не верит в российскую угрозу, надеясь...

И, наконец, самое смешное, что, правда, обнаружилось только в 90-х годах, когда англичане открыли доступ к некоторым историческим документам. Оказалось, что "письмо Зиновьева" было написано… с использование дореволюционной орфографии! С ятями и ерами!

Но Москва, не видя тогда подлинника, пошла даже на то, что предложила англичанам создать комиссию для проверки всех документов Коминтерна. Официальный Лондон – кто бы ожидал! – отказался, но представители английских профсоюзов в Москве побывали и убедились, что "письмо Зиновьева" не соответствует делопроизводству Коминтерна от слова вообще.

Но для окончательного доказательства фальшивки нужен был оригинал письма, но… его-то английские власти и не предъявляли! Точно так же, как и сегодня не допускают российских специалистов к проверке якобы обнаруженных следов ядовитого вещества. Хотя уже тогда все понимали: отказ предъявить подлинник просто вопиёт о том, что на деле речь идёт об очевидной даже для властей фальшивке.

Тем не менее, цели своей авторы провокации добились. Макдональду не помогла его трусость с предъявлением письма – лейбористы с треском проиграли выборы, их правительство пало. Отношения между Британией и Россией были отравлены. Другие страны Европы также охладели к идее улучшения отношений с Москвою. При всём том, конечно, что подрывную работу Коминтерна против "стран капитала" отрицать невозможно, именно эта провокация в Лондоне надолго не позволила хотя бы снизить её накал в силу взаимной заинтересованности государств в экономическом сотрудничестве. В конце концов, мировая революция мировой революцией, а кушать хочется всегда. И торговое соглашение с Англией было в этом смысле для Москвы куда важнее…

В общем, всё очень и очень похоже.

Покровский Александр