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Тереза Мэй подтвердила слухи об отставке. Уходит с 7 июня

24 мая 2019, 15:39  •  5 • Политика
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о собственной отставке. Уже 7 июня она намерена покинуть пост лидера Консервативной партии.
Прощание с лидерством в партии означает и отставку Терезы Мэй с должности премьер-министра Великобритании. После 7 июня стартует процесс выборов нового премьера, но для начала просто определятся с кандидатами.

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