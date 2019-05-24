Тереза Мэй подтвердила слухи об отставке. Уходит с 7 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о собственной отставке. Уже 7 июня она намерена покинуть пост лидера Консервативной партии.

Прощание с лидерством в партии означает и отставку Терезы Мэй с должности премьер-министра Великобритании. После 7 июня стартует процесс выборов нового премьера, но для начала просто определятся с кандидатами.