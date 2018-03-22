Тереза Мэй планирует убедить Европу выслать всех российских дипломатов

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СМИ сообщают о том, что власти Великобритании пытаются убедить страны Европы выслать российских дипломатов.

Западные СМИ сообщили, что власти Великобритании сейчас активно пытаются убедить остальные европейские страны в том, чтобы те последовали их примеру - то есть начали подготовку к высылке российских дипломатов.

По данным Bloomberg, сейчас британские спецслужбы, в частности, делятся секретными сведениями по поводу расследования, чтобы убедить другие страны повторить действия Лондона.

Также агентство говорит о том, что в скором времени премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит всем участникам саммита ЕС, что Россия является стратегическим противником, а не партнером.

"Всё верно, когда дурак один - то он дурак. Много дураков - уже могут за умных сойти", - пишут в соцсетях пользователи.