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Тереза Мэй планирует убедить Европу выслать всех российских дипломатов

22 марта 2018, 11:39  •  109 • В мире
СМИ сообщают о том, что власти Великобритании пытаются убедить страны Европы выслать российских дипломатов.
Западные СМИ сообщили, что власти Великобритании сейчас активно пытаются убедить остальные европейские страны в том, чтобы те последовали их примеру - то есть начали подготовку к высылке российских дипломатов.
По данным Bloomberg, сейчас британские спецслужбы, в частности, делятся секретными сведениями по поводу расследования, чтобы убедить другие страны повторить действия Лондона.
Также агентство говорит о том, что в скором времени премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит всем участникам саммита ЕС, что Россия является стратегическим противником, а не партнером.
"Всё верно, когда дурак один - то он дурак. Много дураков - уже могут за умных сойти", - пишут в соцсетях пользователи.

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