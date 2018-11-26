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Тереза Мэй не отреагировала на просьбу украинского депутата не пускать в страну Охлобыстина

26 ноября 2018, 06:39  •  92 • Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не отреагировала на просьбу украинского депутата Антона Геращенко не пускать Ивана Охлобыстина в страну, поэтому российский актер примет участие в Неделе российского кино в Великобритании.
Представитель российского актера Ивана Охлобыстина Максим Брусницын заявил, что актер все-таки посетит Неделю российского кино, стартовавшую в воскресенье в Великобритании, несмотря на обращение украинского депутата Антона Геращенко к британскому премьер-министру Терезе Мэй с просьбой не разрешать Охлобыстину въезд на территорию страны, сообщает информагентство Ura.ru.
Брусницын недоумевает, почему украинцы так взволновались визитом российского актера на Неделю российского кино.
Для того чтобы получить английскую визу, Иван Охлобыстин подал заявление в обычном порядке и получил ее, отметил его представитель.
В соцсетях Антон Геращенко написал об Иване Охлобыстине: «Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима».
Ранее власти Украины внесли Охлобыстина в черный список из-за создаваемой им, по их мнению, "угрозы национальной безопасности".
Напомним, Неделя российского кино в Великобритании, в рамках которой будет показано свыше 50 российских фильмов, стартовала 25 ноября и продлится до 2 декабря.

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