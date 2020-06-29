Тереза Дурова: проголосовать надо обязательно!

-Я человек старой формации, и обязательно должна придти на участок, взять бюллетень, поставить галочку, опустить бюллетень в урну. Голосовала 25 июня, ранним утром - поэтому на участке практически была одна. Все еще только просыпались, раздумывали, готовились, - а я уже высказалась!

Я голосовала «за». Наиболее близка мне поправка по поводу президентского срока. Во-первых, она меня, да и никого не лишает права выбора. А я буду выбирать. Во-вторых, устраивать сумасшедший дом и «гонки за лидером» - это совсем не наша история. Мне кажется, мы к этому не готовы: все ринутся предлагать из того, кого нет, и обязательно начнется раздрай. А для меня лидер – есть. И есть такая прекрасная русская поговорка: от добра добра не ищут.

Участвовать в голосовании обязательно надо! Отказаться – это вести себя как тинейджер, который еще не созрел, еще не понимает круг своих обязанностей, не чувствует ответственности и долга - перед самим собой в первую очередь.

Можно, конечно, сказать: я человек мира, и мне на все наплевать. Ради бога, не вопрос! Это тоже позиция.