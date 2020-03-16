Терешкова имела секретный разговор с Путиным после выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что сразу после своего выступления с трибуны - в день, когда она предложила дать Владимиру Путину возможность оставаться президентом страны, - имела личный разговор с главой государства.

О беседе Терешкова рассказала "РИА Новости". Однако комментарий получился неполным. Дело в том, что депутат оставила в тайне детали разговора с Путиным.

"Очень много хотите знать. А это секрет", - пояснила Валентина Терешкова.

Напомним, после предложения Валентины Терешковой свой вариант предложил Владимир Путин. Он сказал, что готов поддержать "обнуление" сроков, после чего смог бы баллотироваться на новых выборах. Но для начала подобную поправку должен одобрить Конституционный суд РФ. А затем своё слово скажет народ. В противном случае "обнуление" невозможно.

Валентина Терешкова после своего выступления стала объектом оскорблений, доходящих до травли в Сети.