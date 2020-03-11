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Терешкова - о своём предложении дать возможность Путину ещё раз избираться в президенты: Меня об этом просили не политические круги, а простые люди
11 марта 2020, 11:00 • 84 • В России
Во вторник, 10 марта, на заседании Госдумы депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
- Зачем городить искусственные конструкции, надо все честно, открыто предусмотреть, - сказала Валентина Владимировна. - Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или - если этого потребует ситуация, а самое главное, если этого захотят люди, - заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией.
По словам Терешковой, возможность для Владимира Путина остаться на президентском посту - это «стабилизирующий фактор» для страны, который «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию».
Я позвонил самой Терешковой. Вот наш разговор...
- Доброе утро! Валентина Владимировна, вы знаете, у меня какая мысль возникла, когда я ваше выступление в Госдуме слушал, что вы выражали мнение не только каких-то политических кругов...
Валентина Терешкова - о своём предложении дать возможность Владимиру Путину ещё раз избираться в президенты: «Меня об этом просили не политические круги, а простые люди»
- Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!
Вот, кстати, как на это предложение отреагировал в тот же день, выступая в Думе, Путин: "Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов и только если граждане поддержат данное предложение и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля - в принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии - если Конституционный суд даст заключение, что такая поправка не противоречит принципам Основного Закона".
- Валентина Владимировна, как вы думаете - Конституционный суд одобрит ваше предложение, - спросил я у Терешковой.
- Ну, ты задаёшь такие вопросы… - ответила на это депутат. - А ты как считаешь?
- Думаю, что - да...
- Почему же тогда спрашиваешь?
- Люди спрашивают...
Валентина Терешкова - о предложенных ей поправках.
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