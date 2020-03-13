Терешкова - это Гагарин сегодня

...Если честно, в эту колонку у меня сначала просились вовсе другие слова. Вплоть - до самых крепких и соленых.

Но - о своих Героях я привык говорить и писать - в том же стиле и ключе, как они и сами говорят, живут, дышат.

Что их объединяет? Простота...

Может быть даже, в чем-то - их закомплексованность. (Хотите верьте хотите нет - но именно по этой причине первая в мире женщина-космонавт дает очень редкие интервью.)

Закомплексованность (сотканная из скромности и стеснительности) - в том смысле, как это понимают некоторые известные светские львицы, каждая из которых (а их сейчас развелось великое множество!) мнит себя «пупом светского российского общества».

Может быть, и не стоило бы о них - здесь и сейчас - так прозрачно. Но мне вот уже третьи сутки не дает покоя (опять же - скажу очень мягко) «искренне несогласие» некоторых политизированных людей - возраст большинства которых - в три - четыре раза меньше, чем у Терешковой - с ее выступлением в Думе, когда подводили черту под поправками в Конституцию.

Что она сказала такого уж особенного? Про возможность (только лишь) действующего главы государства еще раз идти на президентские выборы? И - все? И - все!

Кстати, а ведь Владимир Путин пока еще и не думал произносить категоричное - «да» - в ответ на разрешение терешковской поправки.

И еще - интересную «подсказку» выдал на днях другой мой Герой - Сергей Степашин: «А чего это оппозиция так всполошилась-то? Впереди - четыре года - готовьтесь!» Ищите нормального кандидата. Я, может, тоже за него - если он меня устроит и будет лучше Путина - проголосую! У меня к Владимиру Владимировичу, может, тоже есть вопросы.

Больше всего меня удивили «подметные письма» «за отзыв депутата Терешковой», которые, якобы, пачками шлют в столицу с родины Валентины Владимировны - с Ярославщины. Я несколько раз ездил со своей Героиней в Ярославль. И видел своими глазами, как она там общается с простыми людьми. (Мягко и вдумчиво.) Да и с непростыми тоже. (Ну, пожестче.)

Депутатом от Госдумы она здесь - с 2011-го, до этого была депутатом и заместителем председателя Ярославской областной Думы. А до этого представляла Ярославщину в Верховном Совете России и СССР.

В своем регионе Терешкова бывает ежемесячно, сколько принимает посетителей и сколько писем получает? Подсчитать трудно. Каждый год - тысячи! Я был в ее кабинете в Ярославле, на рабочем столе - сплошь конверты. Ни одна жалоба не остается непрочитанной, по всем принимаются меры. (Это кто же конкретно Терешкову собрался из Госдумы отзывать?)

Плюс - ежемесячно Валентина Владимировна ездит в другие регионы, в другие избирательные округа.

...Ее именем названы тысячи улиц на планете. (Сколько точно - никто не знает) Если их соединить в один бесконечный проспект имени Терешковой - он сделает несколько витков вокруг Земли. Ей при жизни ставят памятники. (Иосиф Кобзон меня бы поправил - пока человек жив, это - скульптуры.)

Кстати, о Кобзоне. Он мне сам рассказывал, как нашу «Чайку» встречают за рубежом. Люди приходят сотнями, - лишь бы только просто посмотреть на нее.

Однажды мы летали вместе в Сирию, где еще повсюду шли бои. Были и на базе ВКС «Хмеймим». Никогда не забуду, какими глазами смотрели на нее 30-летние военные летчики.

И еще я вот о чем сейчас думаю.

Когда-то, в детстве, я - скороговоркой - мог быстро перечислить весь отряд космонавтов (поочередно - кто за кем летал):

Юрий Гагарин,

Герман Титов,

Андриян Николаев,

Павел Попович,

Валерий Быковский,

Валентина Терешкова...

Вот - тех, кто был перед Терешковой - уже нет сегодня с нами.

Теперь понимаете, почему такое название я дал всем своим мыслям, которые...

Только не подумайте, что я защищаю свою Героиню. Она в этом не нуждается.

А в - Думе неожиданно для большинства политиков - выступила просто как женщина.

Как мать.

Как - бабушка.

Ну, и, конечно - как Валентина Терешкова, которую в России многие по привычке (причем - не только люди старшего поколения, называют просто Валей...

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