Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся...
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
Главная / Политика

Теракты возможны: Иностранная разведка указала на риски для центров вакцинации

30 августа 2021, 00:35  •  69 • Политика
Иностранная разведка указала на риски для безопасности центров вакцинации. Так, в Швейцарии заявили, что теракты возможны, комментируя вероятность роста угроз на фоне прихода "Талибана"* к власти в Афганистане.
Журналисты швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung обратились к сотрудникам спецслужб страны с вопросом о том, как приход "Талибана" к власти в Афганистане отразится на ситуации с безопасностью в их государстве.
В разведке ответили, что обстановка в целом не поменяется: риски терактов как были повышенными, так и сохраняются по-прежнему, поскольку Швейцария является одной из представительниц западных традиций.
Также работники спецслужб назвали объекты, которые с наибольшей вероятностью могут стать целями боевиков. В первую очередь были упомянуты пункты прививания от коронавируса и транспортные средства, осуществляющие доставку вакцины.
В ведомстве при этом отметили, что пока нет каких-либо конкретных сведений, указывающих на такие планы джихадистов.
*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





69
Источник
Похожие новости
29 августа 2021, 17:15
Американские "кардиологи" просчитались: Жириновский выдал грозное предостережение
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
29 августа 2021, 20:55
Киев выдвинул требование Байдену: "Послать Путину чёткий сигнал"
29 августа 2021, 20:55
Глава Минобороны России назвал вакханалией ситуацию на Украине
29 августа 2021, 20:55
На видео с "уснувшим" Байденом разглядели "позор мирового уровня"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 08:35
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
25 августа 2021, 12:25
Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.