Теракты возможны: Иностранная разведка указала на риски для центров вакцинации

Иностранная разведка указала на риски для безопасности центров вакцинации. Так, в Швейцарии заявили, что теракты возможны, комментируя вероятность роста угроз на фоне прихода "Талибана"* к власти в Афганистане.

Журналисты швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung обратились к сотрудникам спецслужб страны с вопросом о том, как приход "Талибана" к власти в Афганистане отразится на ситуации с безопасностью в их государстве.

В разведке ответили, что обстановка в целом не поменяется: риски терактов как были повышенными, так и сохраняются по-прежнему, поскольку Швейцария является одной из представительниц западных традиций.

Также работники спецслужб назвали объекты, которые с наибольшей вероятностью могут стать целями боевиков. В первую очередь были упомянуты пункты прививания от коронавируса и транспортные средства, осуществляющие доставку вакцины.

В ведомстве при этом отметили, что пока нет каких-либо конкретных сведений, указывающих на такие планы джихадистов.

*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.