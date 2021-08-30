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Теракты возможны: Иностранная разведка указала на риски для центров вакцинации
30 августа 2021, 00:35 • 69 • Политика
Иностранная разведка указала на риски для безопасности центров вакцинации. Так, в Швейцарии заявили, что теракты возможны, комментируя вероятность роста угроз на фоне прихода "Талибана"* к власти в Афганистане.
Журналисты швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung обратились к сотрудникам спецслужб страны с вопросом о том, как приход "Талибана" к власти в Афганистане отразится на ситуации с безопасностью в их государстве.
В разведке ответили, что обстановка в целом не поменяется: риски терактов как были повышенными, так и сохраняются по-прежнему, поскольку Швейцария является одной из представительниц западных традиций.
Также работники спецслужб назвали объекты, которые с наибольшей вероятностью могут стать целями боевиков. В первую очередь были упомянуты пункты прививания от коронавируса и транспортные средства, осуществляющие доставку вакцины.
В ведомстве при этом отметили, что пока нет каких-либо конкретных сведений, указывающих на такие планы джихадистов.
*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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