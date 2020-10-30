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Теракты в Европе и Карабах. Что обсуждал Путин на оперативном совещании Совбеза
30 октября 2020, 18:40 • 104 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудил наиболее актуальные вопросы внешней и внутренней политики. В частности, речь зашла о недавних терактах в Европе и о ситуации в Карабахе.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля. Члены Совета безопасности России обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, которая резко обострилась после лета, а также недавние нападения во Франции.
Кроме того, Путин затронул некоторые внутрироссийские темы. Так, например, в ходе совещания был поднят вопрос о формировании государственного материального резерва. В какие сроки должен появиться новый фонд, какой у него будет объём и на что будут потрачены его деньги - не уточняется.
Отметим, что в совещании Совбеза РФ принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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