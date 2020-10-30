Теракты в Европе и Карабах. Что обсуждал Путин на оперативном совещании Совбеза

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля. Члены Совета безопасности России обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, которая резко обострилась после лета, а также недавние нападения во Франции.

Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне. Участники совещания ещё раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин затронул некоторые внутрироссийские темы. Так, например, в ходе совещания был поднят вопрос о формировании государственного материального резерва. В какие сроки должен появиться новый фонд, какой у него будет объём и на что будут потрачены его деньги - не уточняется.

Отметим, что в совещании Совбеза РФ принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.