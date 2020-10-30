Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Главная / Политика

Теракты в Европе и Карабах. Что обсуждал Путин на оперативном совещании Совбеза

30 октября 2020, 18:40  •  104 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудил наиболее актуальные вопросы внешней и внутренней политики. В частности, речь зашла о недавних терактах в Европе и о ситуации в Карабахе.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля. Члены Совета безопасности России обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, которая резко обострилась после лета, а также недавние нападения во Франции.
Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне. Участники совещания ещё раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин затронул некоторые внутрироссийские темы. Так, например, в ходе совещания был поднят вопрос о формировании государственного материального резерва. В какие сроки должен появиться новый фонд, какой у него будет объём и на что будут потрачены его деньги - не уточняется.
Отметим, что в совещании Совбеза РФ принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
30 октября 2020, 08:35
Россию пытаются втянуть в войну по Карабаху: Готовится роковой удар?
30 октября 2020, 10:25
"Растянут по кускам": Украина исчезнет через пять лет
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
30 октября 2020, 08:35
В Великобритании раскол из-за "русского вмешательства": Парламентарии устроили бунт
30 октября 2020, 13:10
В МИД РФ заявили о причастности Украины к белорусским протестам
30 октября 2020, 10:25
"Русские известны как боевая нация": Sohu впечатлил манёвр Су-27, обративший в бегство шпионов США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.