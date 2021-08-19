Теракты и наркотрафик: Патрушев раскрыл неприглядную статистку после 20 лет США в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскрыл неприглядную статистику после 20-летнего присутствия США в Афганистане. Число терактов и объём наркотрафика выросли в десятки раз.

Формально американские войска были введены в Афганистан для нейтрализации организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Ставилось три цели: борьба с международным терроризмом, обучение афганских силовиков и пресечение наркотрафика.

По факту всё вышло иначе. Николай Патрушев отметил, что за 20 лет присутствия США в Афганистане число террористических актов в этой стране "выросло в разы". Коснулся секретарь Совбеза и темы наркотиков.

"За два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба", - произнёс он в интервью "Известиям".

Патрушев раскрыл неприглядную статистику: производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз. За 20 лет Штаты потратили в Афганистане свыше двух триллионов долларов.

Он также отметил, что ни Соединённые Штаты, ни их союзники не были осведомлены о реальной обстановке в Афганистане. Их разведки в очередной раз некомпетентно обработали информацию. Аналогичная ситуация была у Вашингтона с Ливией, Ираком, Сирией. При этом США не признают свои провалы, но за ошибки Белого дома и Пентагона расплачиваются простые афганцы.