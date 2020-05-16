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Теракт в столице ОАЭ? Взрывом пытались убить сына основателя страны - Straturka

16 мая 2020, 23:55  •  114 • Политика
Теракт в Абу-Даби, покушение на главу МИД и сына основателя ОАЭ, шейха Абдаллу бен Заида, сообщает турецкое издание Straturka. Однако, информация оказалась фейком.
Теракт в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов: заминированный автомобиль взорвался на дороге, когда мимо проезжал кортеж главы МИД ОАЭ, шейха Абдаллы бен Заида, сына основателя страны Заида бен Султана Аль Нахайяна. Об этом сообщает турецкое издание Straturka, опубликовавшее видео, якобы, с места событий.
На кадрах виден горящий автомобиль и густой чёрный дым. За кадром слышен вой сирен. В соцсетях о судьбе главы МИД ОАЭ распространяют противоречивые сведения. Одни источники утверждают, что он выжил, другие заявляют, что он, якобы, скончался в больнице от полученных ранений.
Фото: скриншот Twitter/@straturka
Однако, позже выяснилось, что сообщение о взрыве - фейк. Информацию об этом подтвердил Царьграду информированный источник.

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