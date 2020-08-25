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Теракт в Сирии попал на фото: Последствия коснулись всей страны

25 августа 2020, 10:20  •  98 • В мире
Военкор Олег Блохин опубликовал фото взрыв газопровода между Думейрой и Адрой. Сирийские власти назвали случившееся терактом. Последствия на себе ощутила вся страна - взрывом было отключено электроснабжение по всей территории республики.
Военкор Олег Блохин в своём авторском Telegram-канале "Oleg Blokhin" опубликовал фото, подписав его "Взрыв газопровода между Думейрой и Адрой". На картинке яркий оранжевый всполох над домами и над горами.
Фото: скриншот Telegram-канала "Oleg Blokhin"
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим сообщил о том, что случившееся расценивается как теракт. При этом взрыв на газопроводе в Сирии коснулся без исключения всех жителей республики. Дело в том, что из-за взрыва произошло отключение электроэнергии по всей стране.
Постепенно подачу восстанавливают. По словам министра, это уже сделано в центре Дамаска.
"В остальных районах восстановим постепенно", - добавил Али Ганим.

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