Теракт в Сирии попал на фото: Последствия коснулись всей страны

Военкор Олег Блохин в своём авторском Telegram-канале "Oleg Blokhin" опубликовал фото, подписав его "Взрыв газопровода между Думейрой и Адрой". На картинке яркий оранжевый всполох над домами и над горами.

Фото: скриншот Telegram-канала "Oleg Blokhin"

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим сообщил о том, что случившееся расценивается как теракт. При этом взрыв на газопроводе в Сирии коснулся без исключения всех жителей республики. Дело в том, что из-за взрыва произошло отключение электроэнергии по всей стране.

Постепенно подачу восстанавливают. По словам министра, это уже сделано в центре Дамаска.

"В остальных районах восстановим постепенно", - добавил Али Ганим.