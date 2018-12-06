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Теракт в Иране – удар по «русскому шелковому пути»

06 декабря 2018, 23:24  •  44 • В мире
В иранском городе Чабахар произошел теракт. Кровопролитие случилось в день саммита ОПЕК, где Иран, в отличие от саудитов, не хочет сокращать добычу, и за два дня до отправки США флота в Персидский залив. Чабахар – составной элемент проекта «Север-Юг» - транспортного коридора из России в Индию
Автор:
Гасанов Камран
В Иране заметно участились теракты после выхода США из «ядерной сделки». 22 сентября произошел взрыв во время военного парада в городе Ахваз. Ответственность за то нападение взяла террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России). Теперь атаке подвергся другой южный город - Чабахар на побережье Индийского океана. Такой выбор объектов не случаен.
Ахваз находится в провинции Хузестан, населен арабами. В 1980-1988 годах Саддам Хусейн провел изнурительную войну, чтобы отторгнуть от Ирана эти территории. Теперь провокацией арабского сепаратизма занимаются игиловцы и те, кто стоит за ними.
Морские ворота Ирана
Что касается Чабахара, то он вместе с портом Бендер-Аббас является морскими воротами Ирана в мир. Отсюда в Индию направляются суда, перевозящие нефть, а обратно курсируют корабли с пшеницей, которую индусы поставляют в Афганистан. Одновременно с вводом нефтяного эмбарго 6 ноября против Ирана Белый дом освободил из-под санкций порт Чабахар, чтобы не препятствовать экономическому развитию Афганистана и импорту иранской нефти в Иран. Индии в числе семи других стран США предоставили исключение из санкций против иранской нефтеиндустрии.
Население Чабахара, также как и Ахваза, смешанное. Здесь живут персы и белуджи – иранский народ, исповедующий ислам суннитского толка. Отметим, что «Белуджистан» наравне с «Арабистаном» - составной элемент карты «Нового Ближнего Востока» американского полковника Ральфа Петерса.

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