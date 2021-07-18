Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война" • 80 • Украина

В Донецке – теракт, взрыв на газопроводе. У властей республики нет сомнений, что виновники – украинские диверсанты. Почему украинскому режиму именно сейчас понадобилось обострять обстановку и чего он хочет добиться? Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно.



Взрыв произошёл около 14:30 в Будённовском районе города, после взрыва начался сильный пожар. О жертвах не сообщается, однако известно, что нарушено газоснабжение более 1000 абонентов. Глава ДНР Денис Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом.



Сегодня в одном из густонаселённых районов Донецка произошёл взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершён террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооружённых формирований Украины,



– заявил он (цитируем по ТАСС).



Глава республики обратился к "странам-гарантам" – России, Германии и Франции с требованием "зафиксировать запрещённые методы войны".



Почему Украинским войскам и властям именно сейчас потребовалось обострять обстановку в Донбассе? Несомненно, для этого у них есть сразу несколько причин.



Первая – украинский марионеточный режим буквально потрясён статьёй президента России Владимира Путина, опубликованной в начале этой недели. В этой статье президент открытым текстом сказал, что Киеву не нужен Донбасс. Сказать, что официальный и нацистский Киев напуган этой постановкой вопроса означает не сказать ничего.



Насколько велика уже сейчас степень интеграции Донбасса в Россию, видно хотя бы из того обстоятельства, что Денис Пушилин заявил о желании вступить в партию "Единая Россия", а заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов уже успел заявить, что ЕР готова принять Пушилина в свои ряды в строгом соответствии с уставом партии.



Россия за последнее время несколько раз продемонстрировала готовность, если нужно, пустить в ход оружие – достаточно вспомнить хотя бы инцидент с английским эсминцем накануне начала учений сил НАТО в Чёрном море с участием Украины.



В то же время Украина не чувствует со стороны Запада достаточной поддержки – слова о скором приёме в НАТО остаются словами, никаких шансов выиграть войну на юго-востоке у киевского режима нет. Хуже того, последние события в большой международной политике показывают, что Украина – вовсе не средоточие всех возможных интересов стран НАТО и США. На встрече в Вашингтоне канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Джо Байден окончательно договорились не мешать достройке и эксплуатации "Северного потока – 2" – то есть о том, что Украина может лишиться средств, получаемых сегодня от транзита российского газа. О том, что Украина получит за это компенсацию с Запада или Востока, говорить просто смешно.



Обострение обстановки в Донбассе может казаться последним шансом киевского режима на изменение позиции Запада по "Северному потоку". Продемонстрировать, что там действительно идёт война, попросить помощи – что такого, видимо, думают в киевском правительстве. Не следует забывать и о том, что это киевское правительство очень ослаблено. После встречи с американским "куратором" ушёл в отставку министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – несомненно, один из самых сильных и последовательных людей в руководстве этой несчастной страны.



Комментируя теракт для Царьграда, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай сказал:



Явно обстановка нагнетается. Количество обстрелов увеличивается… Диверсионные группы противника работают в республиках. К сожалению, это приходится признать… Я думаю, что противники – имеется в виду Зеленский и те, кто его окружает, – они пытаются избавиться от политической неустойчивости, которая у них есть внутри Украины, с помощью войны.



В общем, украинское государство и вооружённые силы сейчас со всех точек зрения выглядят слабыми – и будут стремиться показать "западным партнёрам", что, наоборот, сильны и готовы к войне.



"Зеленский начал блефовать", – пишут сегодня в аналитических телеграм-каналах. Таким может быть объяснение происходящего.

В Донецке – теракт, взрыв на газопроводе. У властей республики нет сомнений, что виновники – украинские диверсанты. Почему украинскому режиму именно сейчас понадобилось обострять обстановку и чего он хочет добиться? Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно.Взрыв произошёл около 14:30 в Будённовском районе города, после взрыва начался сильный пожар. О жертвах не сообщается, однако известно, что нарушено газоснабжение более 1000 абонентов. Глава ДНР Денис Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом.Сегодня в одном из густонаселённых районов Донецка произошёл взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершён террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооружённых формирований Украины,– заявил он (цитируем по ТАСС).Глава республики обратился к "странам-гарантам" – России, Германии и Франции с требованием "зафиксировать запрещённые методы войны".Почему Украинским войскам и властям именно сейчас потребовалось обострять обстановку в Донбассе? Несомненно, для этого у них есть сразу несколько причин.Первая – украинский марионеточный режим буквально потрясён статьёй президента России Владимира Путина, опубликованной в начале этой недели. В этой статье президент открытым текстом сказал, что Киеву не нужен Донбасс. Сказать, что официальный и нацистский Киев напуган этой постановкой вопроса означает не сказать ничего.Насколько велика уже сейчас степень интеграции Донбасса в Россию, видно хотя бы из того обстоятельства, что Денис Пушилин заявил о желании вступить в партию "Единая Россия", а заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов уже успел заявить, что ЕР готова принять Пушилина в свои ряды в строгом соответствии с уставом партии.Россия за последнее время несколько раз продемонстрировала готовность, если нужно, пустить в ход оружие – достаточно вспомнить хотя бы инцидент с английским эсминцем накануне начала учений сил НАТО в Чёрном море с участием Украины.В то же время Украина не чувствует со стороны Запада достаточной поддержки – слова о скором приёме в НАТО остаются словами, никаких шансов выиграть войну на юго-востоке у киевского режима нет. Хуже того, последние события в большой международной политике показывают, что Украина – вовсе не средоточие всех возможных интересов стран НАТО и США. На встрече в Вашингтоне канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Джо Байден окончательно договорились не мешать достройке и эксплуатации "Северного потока – 2" – то есть о том, что Украина может лишиться средств, получаемых сегодня от транзита российского газа. О том, что Украина получит за это компенсацию с Запада или Востока, говорить просто смешно.Обострение обстановки в Донбассе может казаться последним шансом киевского режима на изменение позиции Запада по "Северному потоку". Продемонстрировать, что там действительно идёт война, попросить помощи – что такого, видимо, думают в киевском правительстве. Не следует забывать и о том, что это киевское правительство очень ослаблено. После встречи с американским "куратором" ушёл в отставку министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – несомненно, один из самых сильных и последовательных людей в руководстве этой несчастной страны.Комментируя теракт для Царьграда, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай сказал:Явно обстановка нагнетается. Количество обстрелов увеличивается… Диверсионные группы противника работают в республиках. К сожалению, это приходится признать… Я думаю, что противники – имеется в виду Зеленский и те, кто его окружает, – они пытаются избавиться от политической неустойчивости, которая у них есть внутри Украины, с помощью войны.В общем, украинское государство и вооружённые силы сейчас со всех точек зрения выглядят слабыми – и будут стремиться показать "западным партнёрам", что, наоборот, сильны и готовы к войне."Зеленский начал блефовать", – пишут сегодня в аналитических телеграм-каналах. Таким может быть объяснение происходящего. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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