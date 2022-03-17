Теракт предотвращён: КГБ Белоруссии защитил русских

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии предотвратил теракт против русских военных. Об этом сообщает белорусское телевидение.

Целью теракта были русские военные, уточняется в сообщении. Преступление планировали совершить в Мозырском районе, который граничит с Украиной. Однако КГБ Белоруссии предотвратил теракт.

Организаторы планировали его направить против русских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны,

- указано в заявлении белорусских СМИ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снятии ограничений на поездки между нашей страной и Белоруссией. Свобода передвижения необходима для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.