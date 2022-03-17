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Теракт предотвращён: КГБ Белоруссии защитил русских
17 марта 2022, 17:10 • 176 • Политика
Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии предотвратил теракт против русских военных. Об этом сообщает белорусское телевидение.
Целью теракта были русские военные, уточняется в сообщении. Преступление планировали совершить в Мозырском районе, который граничит с Украиной. Однако КГБ Белоруссии предотвратил теракт.
- указано в заявлении белорусских СМИ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снятии ограничений на поездки между нашей страной и Белоруссией. Свобода передвижения необходима для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
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