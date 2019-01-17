Теракт ИГ в Манбидже: смертница убила 16 человек

Взрыв смертницы террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) привел к гибели четырех американских военных, патрулировавших город Манбидж на севере Сирии. Также погибли 13 мирных граждан. Кроме того, трое военнослужащих ВС США и 18 гражданских лиц получили ранения, передает Reuters.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции в Москве указал, что сирийские проблемы решаются медленнее, чем хотелось бы. Дипломат рассказал также о скором контакте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«США действительно объявили о своем уходе из Сирии. Оптимальным и верным дальнейшим действием будет передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил при понимании, что курдам должны быть обеспечены все необходимые условия», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

В тот же день секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прокомментировал намерение США вывести войска из Сирии. Силовик отметил, что американские войска находятся на территории Сирии без санкции правительства Страны и решения ООН, поэтому их присутствие там нелегитимно.

Кроме того, по словам Патрушева, до конца не ясно, с кем борются США в Сирии — с международным терроризмом или с руководством страны и лично с президентом Башаром Асадом. В связи с этим неясна точная стратегия Вашингтона в Сирии, подчеркнул Патрушев.

«Полагаю, что заявления американской стороны будут заслуживать внимания лишь тогда, когда США представят поэтапный план своего ухода из Сирии, где будут отражены четкие сроки, географические рамки и последовательность осуществления данной операции», — заключил глава Совбеза.

Эрдоган также оценил решение о выводе американских войск с сирийской территории. По мнению турецкого лидера, найти

решение кризиса в Сирии могут только те страны, которым выгодно «заживление ран» страны.

«Уход США из Сирии — это шаг в правильном направлении. При этом не все в США поддержали решение президента страны Дональда Трампа о выводе войск с сирийской территории, а на его администрацию в связи с этим пытались оказывать давление», — пояснил президент Турции.

Вместе с тем, в начале нынешнего месяца сообщалось, что США могут возобновить боевую операцию в Сирии – такое решение, по словам главы Госдепартамента Майка Помпео, рассматривает Дональд Трамп.

«Когда США отступают, приходит хаос», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что США «никогда не были оккупантами на Ближнем Востоке», передает ФАН.

Также Помпео заявил, что Пентагон продолжит наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке. Он пояснил, что США будут атаковать по мере появления целей.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ (организация запрещена в России) (террористическая организация, запрещена в России – «Газета.Ru»). Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие», — сказал глава Госдепа.

Между тем, издание The Washington Post писало, что курдские формирования и турецкая армия на территории Сирии возлагают надежды на Россию в решении проблем, которые возникли после резкого решения Трампа о полном выводе войск из региона, передает НСН.

По словам курдских источников, они уже обратились к российской стороне за помощью для заключения сделки с сирийским правительством.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что ИГ побеждено в Сирии, но существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы и в Афганистан, в другие страны — в страны исхода.

«Это большая опасность для всех нас, в том числе и для России, и для Соединенных Штатов, для Европы, для азиатских стран, в том числе для центральноазиатских государств. Мы это знаем, прекрасно отдаем себе в этом отчет», — пояснил российский лидер.

Касательно собственно вывода американских войск из Сирии, Путин указал, что иногда слова Вашингтона расходятся с делом.

«Что касается вывода американских войск — я не знаю, что это такое. Соединенные Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют. Мы пока как бы не видим признаков вывода американских войск, но допускаю, что это возможно, тем более что мы двигаемся по пути политического урегулирования», — резюмировал Путин.