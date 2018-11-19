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Тепло ли тебе, мистер?
19 ноября 2018, 20:39 • 30 • Карикатуры
В США сжиженный природный газ резко подорожал из-за холодов на северо-востоке страны. Теперь его невыгодно продавать даже внутри страны. В итоге США начинают закупать газ за рубежом.
© Виталий Подвицкий
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