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Тепло ли тебе, мистер?

19 ноября 2018, 20:39  •  30 • Карикатуры

В США сжиженный природный газ резко подорожал из-за холодов на северо-востоке страны. Теперь его невыгодно продавать даже внутри страны. В итоге США начинают закупать газ за рубежом.

© Виталий Подвицкий

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