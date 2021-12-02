«Теперь все сидим и все головы опустили»: Путин провёл совещание об условиях работы на шахтах

Условия труда шахтёров должны быть такими, чтобы у них не было необходимости рисковать, заявил Владимир Путин. По его словам, во главу угла надо поставить безопасность людей, а не доходы собственников угольных предприятий и других лиц. Президент России также выразил недовольство докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда шахтёров. Глава государства, ссылаясь на предварительный отчёт СК, указал, что авария на шахте «Листвяжная», которая унесла жизни 46 горняков и пяти спасателей, произошла из-за отсутствия контроля со стороны руководства предприятия. По его словам, следователи и прокуроры оценят действия всех должностных лиц, причастных к трагедии. «Огульных обвинений и наездов» не будет, подчеркнул Путин.

В четверг, 2 декабря, президент России Владимир Путин провёл совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области — Кузбасса. В ходе него глава государства, в частности, выразил недовольство докладом главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтёров.

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён вашим ответом», — заявил Путин после того, как Котяков рассказал о системе оплаты и проверках исполнения федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, в ходе которых была выявлена всего одна ошибка.

Владимир Путин прокомментировал отчёт главы Минтруда

До этого глава государства обратил внимание на то, что существующая система оплаты труда шахтёров «создаёт экономические стимулы для шахтёров пренебрегать требованиями безопасности». Он подчеркнул, что горняки рискуют жизнью из-за несовершенства отраслевого соглашения.

«И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — сказал президент.

По его словам, необходимо уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре оплаты труда шахтёров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки.

«Здесь уже нельзя думать ни о доходах собственников, ни о других доходах, думать о безопасности жизни людей — вот, что нужно поставить во главу угла», — пояснил президент.

Об аварии на шахте «Листвяжная»

В начале совещания Владимир Путин подчеркнул, что ЧП на шахте «Листвяжная» стало «общей бедой и болью для Кузбасса и для всей России». Президент попросил правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой.

«Личные, семейные обстоятельства могут быть разными — хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода, — здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», — заявил он.

Наряду с этим Владимир Путин зачитал отчёт Следственного комитета об аварии.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля, проводимых при повышенной загазованности метаном», — указал президент.

Он отметил, что на объекте «систематически принимались меры к сокрытию этих фактов».

Владимир Путин зачитал отчёт СК об аварии на шахте «Листвяжная»

«Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и все головы опустили», — сказал Путин.

По его словам, СК и прокуратура оценят действия всех должностных лиц, причастных к трагедии, но не будет никаких «огульных обвинений и наездов».

Генпрокурор Игорь Краснов в ходе совещания также указал, что «гладко на шахте всё было только на бумаге», а по факту выявлены грубые нарушения, в числе которых сокрытие показаний индивидуальных приборов контроля, неисправность источников питания и датчиков измерения метана.

Владимир Путин: «Огульных обвинений» по делу об аварии на шахте «Листвяжная» не будет

«В целях исключения возможного внесения изменений в память системы контроля на шахте ввести обязанность передачи данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков месторасположения шахтёров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени. При этом разработку и обслуживание такого программного обеспечение поручать организациям, имеющим соответствующий уровень квалификации сотрудников», — указал он.

По его словам, сотрудники прокуратуры проведут проверки в 111 угольных шахтах и разрезах. Также в надзорном органе намерены проверить все угольные шахты в 10 других регионах РФ. Речь идёт о республиках Коми, Якутия, Тыва, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской и Челябинской областях, Чукотском автономном округе.

В свою очередь, гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев рассказал, что почти за четыре года на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда на «Листвяжной» было потрачено 1,475 млрд рублей.

Напомним, что авария на шахте в Кузбассе произошла 25 ноября. В результате ЧП погибли 46 горняков и пять спасателей, 99 человек пострадали. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области был объявлен траур.

Предложения к участникам совещания о ситуации в угольной отрасли

Кроме того, Владимир Путин предложил участникам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса представить предложения по созданию ликвидационного фонда для закрытия опасных угольных шахт и разрезов. Аналогичная структура предусмотрена для предприятий повышенной опасности.

«Подходить к этому нужно очень аккуратно. Правда министр сказал, что речь идёт о небольшом количестве предприятий. Тем не менее, это же рабочие места», — заметил глава государства.

Также президент призвал к тому, чтобы независимые компании вместе с профсоюзами провели аудит ведения горных работ, проектной и технологической документации. Кроме того, он выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой отрасли.

Помимо этого, Владимир Путин поручил обеспечить повышение зарплаты инспекторов Ростехнадзора до уровня «не ниже среднего денежного содержания администрации шахт».