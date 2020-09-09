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Теперь точно: В Германии выдали окончательную версию "отравления" Навального
09 сентября 2020, 18:50 • 99 • Политика
В Германии выдали окончательную версию "отравления" Алексея Навального. По словам вице-канцлера ФРГ, теперь стало точно понятно, что нападение на российского блогера якобы определённо было осуществлено именно "при помощи вещества из группы "Новичок".
Вице-канцлер Германии высказался о предполагаемом отправлении Алексея Навального. На этот раз Берлин демонстрирует ещё более однозначное отношению к случившемуся.
Он заявил, что якобы нападение на российского блогера определённо было осуществлено именно "при помощи вещества из группы "Новичок".
Вице-канцлер добавил, что немецкие власти снова призывают Москву к совместному расследованию происшествия с Навальным и в целом к более тесному сотрудничеству по данному вопросу.
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