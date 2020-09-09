Теперь точно: В Германии выдали окончательную версию "отравления" Навального

Вице-канцлер Германии высказался о предполагаемом отправлении Алексея Навального. На этот раз Берлин демонстрирует ещё более однозначное отношению к случившемуся.

Он заявил, что якобы нападение на российского блогера определённо было осуществлено именно "при помощи вещества из группы "Новичок".

Вице-канцлер добавил, что немецкие власти снова призывают Москву к совместному расследованию происшествия с Навальным и в целом к более тесному сотрудничеству по данному вопросу.