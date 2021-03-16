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Теперь сомнений нет: Тихановская раскрыла себя "оппозиционной" конституцией

16 марта 2021, 15:05  •  204 • Политика
Светлана Тихановская раскрыла себя и своих соратников, подготовив "оппозиционный" вариант белорусской конституции. Эксперт отметил: теперь сомнений в том, что за Тихановской стоит Запад, нет.
Вице-президент Славянского отделения Петровской академии наук и искусств Андрей Антонов обратил внимание на то, что "оппозиционная" конституция создавалась за границей, что лишний раз показывает, в чьих интересах работает Тихановская.
"Оппозиция" в Белоруссии чрезвычайно мала, она не может представлять даже те 10%, которые голосовали за Тихановскую. Ведь из тех 10% многие уже одумались и поняли, что их вели в сторону развала страны, - пояснил он Nation News.
Эксперт напомнил, что в настоящее время власти Белоруссии сами проводят работу по конституционной реформе. Этим вопросом уже занимается специальная комиссия, которая, в отличие от проживающей в Литве Тихановской, учитывает реалии страны. Она учитывает предложения, которые поступают от граждан и трудовых коллективов.
Ранее Тихановская заявила, что до конца года в Белоруссии произойдёт госпереворот. Оппозиционерка предположила, что это может случиться уже весной.

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