Теперь сомнений нет: Тихановская раскрыла себя "оппозиционной" конституцией

Светлана Тихановская раскрыла себя и своих соратников, подготовив "оппозиционный" вариант белорусской конституции. Эксперт отметил: теперь сомнений в том, что за Тихановской стоит Запад, нет.

Вице-президент Славянского отделения Петровской академии наук и искусств Андрей Антонов обратил внимание на то, что "оппозиционная" конституция создавалась за границей, что лишний раз показывает, в чьих интересах работает Тихановская.

"Оппозиция" в Белоруссии чрезвычайно мала, она не может представлять даже те 10%, которые голосовали за Тихановскую. Ведь из тех 10% многие уже одумались и поняли, что их вели в сторону развала страны, - пояснил он Nation News.

Эксперт напомнил, что в настоящее время власти Белоруссии сами проводят работу по конституционной реформе. Этим вопросом уже занимается специальная комиссия, которая, в отличие от проживающей в Литве Тихановской, учитывает реалии страны. Она учитывает предложения, которые поступают от граждан и трудовых коллективов.

Ранее Тихановская заявила, что до конца года в Белоруссии произойдёт госпереворот. Оппозиционерка предположила, что это может случиться уже весной.