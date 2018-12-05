«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лицо ВСУ - фото

Рок-исполнительница Юлия Чичерина ответила устроившим на нее травлю украинцам за слова об иностранцах, приезжающих в Донбасс на «сафари». Певица опубликовала фотографии, подтверждающие все ее заявления и демонстрирующие истинное лицо ВСУ.

Певица Юлия Чичерина ответила украинцам, устроившим шумиху в соцсетях из-за ее слов о том, что на Украину приезжают иностранцы на сафари и охотятся на электриков и бабушек в огородах. Артистка опубликовала фотографии тех самых иностранных наемников, которые участвуют в украинской карательной операции в Донбассе.

На фотографиях можно отчетливо разглядеть чернокожих людей, одетых в украинскую военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые даже делают нацистское приветствие на фоне желто-голубого флага Украины.

«Гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из «ИГИЛ»*, французы всех цветов - вот она, разношерстная армия кровавого кондитера», - комментирует фото Чичерина.

Также она опубликовала фото украинского военного-мародера на фоне автомобиля, доверху забитого награбленными вещами. К бамперу машины прикреплен все тот же украинский флаг.

«Теперь смейтесь над своими «героями», возможно вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь, конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха», - подписала фото рок-исполнительница.

Напомним, что травля певицы на Украине началась после того, как она выступила в программе «Красный угол». В ходе эфира Чичерина рассказала, как на Украину приезжают иностранцы на сафари и охотятся на электриков и бабушек в огородах.

* Запрещенная в России террористическая организация.