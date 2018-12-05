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«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лицо ВСУ - фото
05 декабря 2018, 18:09 • 558 • Политика
Рок-исполнительница Юлия Чичерина ответила устроившим на нее травлю украинцам за слова об иностранцах, приезжающих в Донбасс на «сафари». Певица опубликовала фотографии, подтверждающие все ее заявления и демонстрирующие истинное лицо ВСУ.
Певица Юлия Чичерина ответила украинцам, устроившим шумиху в соцсетях из-за ее слов о том, что на Украину приезжают иностранцы на сафари и охотятся на электриков и бабушек в огородах. Артистка опубликовала фотографии тех самых иностранных наемников, которые участвуют в украинской карательной операции в Донбассе.
На фотографиях можно отчетливо разглядеть чернокожих людей, одетых в украинскую военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые даже делают нацистское приветствие на фоне желто-голубого флага Украины.
Также она опубликовала фото украинского военного-мародера на фоне автомобиля, доверху забитого награбленными вещами. К бамперу машины прикреплен все тот же украинский флаг.
Напомним, что травля певицы на Украине началась после того, как она выступила в программе «Красный угол». В ходе эфира Чичерина рассказала, как на Украину приезжают иностранцы на сафари и охотятся на электриков и бабушек в огородах.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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