Теперь Сирию бомбит даже Ирак

Происходящее в Ираке не сильно отличается от того, что сейчас творится в Сирии. Здесь тоже война, здесь тоже много иностранцев и здесь тоже много крови пролило Исламское государство*. Успешность операций против последнего также не особенно уступает успешности в САР. Террористы практически повержены, только вот не до конца, а если верить данным американских разведчиков и специалистов ООН, то общее количество последователей Багдади (лидер Исламского государства — авт.) в Ираке составляет примерно пятнадцать тысяч. В Сирии столько же. Это говорит о том, что любая операция против ИГИЛ, кем бы она ни инициировалась, должна быть продолжена. Очевидно, что иракцы руководствуются именно такой логикой, ибо теперь они преследуют Исламское государство вне пределов своей страны, а именно — в Сирии.

До этого Силы народной мобилизации (в основном шиитское проиранское формирование, воюющее на стороне Багдада — авт.) неоднократно переходили границу и участвовали в краткосрочных операциях против террористов. Особенно хорошо в САР они себя проявили во время тяжелых боев Хезболлы и прочих проасадовских сил за насосную станцию Т-2 и при осаде Абу Кемаля. Силы народной мобилизации предотвращали поступление подкреплений для боевиков и останавливали тех, кто отступал. Однако надолго в соседнем государстве они никогда не задерживались. При этом надо учитывать, что это формирование состоит из комбатантов, следовательно, не может считаться частью официальных иракских сил. Из этого можно сделать вывод, что Багдад никогда до этого не принимал участие в военных кампаниях на территории Сирии.

На днях ситуация изменилась. Официальные представители вооруженных сил Ирака заявили, что иракские ВВС успешно завершили как минимум две операции в сирийском Дэйр-эз-Зоре. Использовались при этом истребители американского производства F-16. Целью были террористы Исламского государства. В результате первого удара удалось уничтожить два десятка террористических лидеров среднего звена, в результате второго — восемь. Событие не из разряда заурядных.

Да, с чего бы это Ираку бомбить террористов в Сирии? У него у самого масса проблем с Исламским государством — в стране по-прежнему существуют участки, которые удерживают террористы. В таких условиях трата ресурсов на зарубежные операции выглядит, по меньшей мере, нелогично. При этом весьма интересно, что один из ударов был нанесен в паре километров от Абу Кемаля, который контролируют российские и сирийские военные. Багдад объяснил свои действия тем, что атакованные террористы планировали совершить теракты на территории Ирака. На самом деле, весьма сомнительная аргументация. У боевиков, удерживающих полоску на восточном берегу Евфрата близ Абу Кемаля, нет даже возможности безопасного сообщения с Ираком. Они зажаты с одной стороны правительственными сирийскими силами, с другой — курдскими Отрядами народной самообороны. Так что, у Багдада, вероятно, были другие причины.

Турецкий эксперт Эндер Имрек полагает, что на это может быть несколько причин. Первая из них — иракцы решились на эту операцию после соответствующего запроса США. Сами американцы в последнее время не особенно решительны в действиях, когда речь заходит об операциях в зонах контроля России. Вероятно, им не нужны никакие конфликты, и оттого они стараются избегать даже малейших трений. При этом для них очень важно зачистить от ИГ Хаджин и все что южнее, вплоть до самого Абу Кемаля. Здесь иракцы будут кстати. Во-первых, они сделают то, что нужно Штатам, во-вторых, они находятся в довольно хороших отношениях с Россией. Если даже какой-нибудь иракский истребитель и залетит в зону контроля российских или сирийских систем, его точно не будут сбивать, да и вообще это вряд ли будет воспринято как угроза. Разумеется, Багдад тоже получит свою долю выгоды от этого предприятия. Получается, все довольны и нет никаких критических последствий.

Возможна и другая причина. Российские и/или сирийские военные могли обратиться к Ираку с таким предложением. Дело в том, что окрестности Абу Кемаля небезопасны — погибают мирные жители, периодически совершаются нападения на военных. Все это — дело рук террористов с восточного берега Евфрата. По условиям договора между РФ и США, восточный берег остается за курдами, следовательно, любая операция Сирийской арабской армии или российских ВС будет воспринята как нежелательная и может привести к неприятным последствиям. Но боевики при этом продолжают терроризировать Абу Кемаль и близлежащие населенные пункты. Возможно, Ираку поступило предложение нанести удар по определенным объектам, в которых, по данным российской разведки, должны были находиться лидеры террористических групп. США не будут сильно протестовать, а Россия таким способом сможет ослабить влияние и атаки террористов в этом секторе.

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что иракские ВВС действительно проникали в воздушное пространство Сирии. И это далеко не первый случай, просто раньше эти полеты носили разведывательный характер. То же, что произошло в Хаджине и в Багузе (не путать с одноименным населенным пунктом в самом Ираке — авт.), ранее было многократно обсуждено. Любые недопонимания или угрозы для российских и сирийских сил были исключены. Заранее было получено одобрение со стороны сирийского руководства. Это, кстати, и объясняет отсутствие негативной реакции со стороны Дамаска. В целом уровень координации между российско-сирийскими союзниками и иракскими ВС в приграничных районах оценивается как высокий.

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*Движение «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.