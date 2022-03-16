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Теперь Россию не засудишь. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против Москвы
16 марта 2022, 22:30 • 163 • Политика
Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Москвы. Теперь страну уже не засудишь.
ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех исков к России в связи с выходом страны из Совета Европы.
- говорится в официальном сообщении.
Накануне Россия сообщила о своём решении выйти из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Москва отметила, что согласна выполнять решения ЕСПЧ только в том случае, если они будут соответствовать Конституции.
Отметим, что русские официальные лица уже неоднократно отмечали политизированность и предвзятость ЕСПЧ. Почти всегда иски, направленные против России, удовлетворялись, а иски, поданные Россией, отклонялись. Именно поэтому в России было принято решение установить приоритет национального права и национальных судов над международными.
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