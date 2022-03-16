Теперь Россию не засудишь. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против Москвы

Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Москвы. Теперь страну уже не засудишь.

ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех исков к России в связи с выходом страны из Совета Европы.

В соответствии с постановлением Комитета министров о том, что Россия перестаёт быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против России,

- говорится в официальном сообщении.

Накануне Россия сообщила о своём решении выйти из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Москва отметила, что согласна выполнять решения ЕСПЧ только в том случае, если они будут соответствовать Конституции.

Отметим, что русские официальные лица уже неоднократно отмечали политизированность и предвзятость ЕСПЧ. Почти всегда иски, направленные против России, удовлетворялись, а иски, поданные Россией, отклонялись. Именно поэтому в России было принято решение установить приоритет национального права и национальных судов над международными.