Теперь окончательно: Хужина после скандала с блокадниками со второй попытки покинула свой пост в Керчи

Согласно решению внеочередной сессии горсовета Керчи Мая Хужина и её заместитель Лариса Щербула отправлены в отставку.

Напомним, что ранее Хужина уже писала заявление об отставке, но позже отозвала его.

По мнению депутата Государственного Совета Республики Крым Владислава Ганжары, вся история с шубами и хлебом выглядит крайне неприятно. Ганжара отметил, что чиновницы, угодившие в скандал, как им казалось, делали благое дело. Но выставив всё это напоказ в соцсетях, они действительно оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбили блокадников Ленинграда.

Напомним, что речь идёт о поздравлении блокадницы с 75-летием снятия блокады Ленинграда. Чиновницы пришли к женщине домой в дорогих шубах и подарили ей медаль и пирог с мясом, а затем похвастались этим в соцсетях. Народ воспринял это как издевательство и оскорбление всех ветеранов Великой Отечественной войны и людей, переживших блокаду Ленинграда.