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Теперь окончательно: Хужина после скандала с блокадниками со второй попытки покинула свой пост в Керчи

03 февраля 2020, 18:24  •  39 • Политика
После того как председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала своё заявление об отставке, на этот раз чиновница покинула свой пост уже окончательно. Постепенно все причастные к нелицеприятной ситуации с "поздравлениями" блокадников в Керчи покидают свои должности.
Согласно решению внеочередной сессии горсовета Керчи Мая Хужина и её заместитель Лариса Щербула отправлены в отставку.
Напомним, что ранее Хужина уже писала заявление об отставке, но позже отозвала его.
По мнению депутата Государственного Совета Республики Крым Владислава Ганжары, вся история с шубами и хлебом выглядит крайне неприятно. Ганжара отметил, что чиновницы, угодившие в скандал, как им казалось, делали благое дело. Но выставив всё это напоказ в соцсетях, они действительно оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбили блокадников Ленинграда.
Напомним, что речь идёт о поздравлении блокадницы с 75-летием снятия блокады Ленинграда. Чиновницы пришли к женщине домой в дорогих шубах и подарили ей медаль и пирог с мясом, а затем похвастались этим в соцсетях. Народ воспринял это как издевательство и оскорбление всех ветеранов Великой Отечественной войны и людей, переживших блокаду Ленинграда.

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