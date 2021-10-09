Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня

Достигнутую договорённость о визите Виктории Нуланд в Россию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Появившуюся информацию о визите в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд подтвердили в МИД России. Ранее пресс-служба американского госдепартамента опубликовала сообщение о том, что Нуланд вылетит 11 октября в Москву для проведения встреч с высокопоставленными лицами, на которых будут обсуждаться как международные проблемы, так и вопросы, касающиеся двусторонних отношений России и США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале подтвердила, что договорённость о приезде в Москву Виктории Нуланд достигнута. По её словам, визит продлится с 11 по 13 октября. Захарова подчеркнула, что инициатива исходила от американской стороны.

Представитель министерства иностранных дел также написала, что Нуланд проведёт переговоры в МИД России, запланированы встречи с представителями и других ведомств.

Также известно, что из Москвы старший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам отправится в Бейрут (14 октября), далее в программе Лондон (15 октября).