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Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня

09 октября 2021, 05:35  •  121 • Политика
Достигнутую договорённость о визите Виктории Нуланд в Россию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Появившуюся информацию о визите в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд подтвердили в МИД России. Ранее пресс-служба американского госдепартамента опубликовала сообщение о том, что Нуланд вылетит 11 октября в Москву для проведения встреч с высокопоставленными лицами, на которых будут обсуждаться как международные проблемы, так и вопросы, касающиеся двусторонних отношений России и США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале подтвердила, что договорённость о приезде в Москву Виктории Нуланд достигнута. По её словам, визит продлится с 11 по 13 октября. Захарова подчеркнула, что инициатива исходила от американской стороны.
Представитель министерства иностранных дел также написала, что Нуланд проведёт переговоры в МИД России, запланированы встречи с представителями и других ведомств.
Также известно, что из Москвы старший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам отправится в Бейрут (14 октября), далее в программе Лондон (15 октября).
Интересно, что два года назад Виктория Нуланд не смогла прилететь в Россиюей было отказано в визе. За ней закрепилась репутация "запрещённого" в нашей стране политика. В 2014 году она активно поддерживала протестующих на Майдане, раздавая печенье.

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