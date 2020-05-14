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Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
14 мая 2020, 17:55 • 198 • Политика
Сегодня был опубликован список участников праймериз татарстанского отделения "Единой России". Среди тех, кто хочет побороться за место в Госдуме или, на худой конец, в местном парламенте, некая гражданка, называющая себя "гражданской женой Путина".
Елизавета Романова - так зовут одну из участниц предстоящих праймериз казанского "ЕдРа". Ей 52 года, она окончила Камский автомеханический техникум, трудится на ПАО "КАМАЗ" кузнецом-штамповщиком.
Как пишет сама кандидатка, в июне 2001 года она отдыхала на Канарских островах, где и познакомилась с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. "Затем сразу поменяла свои инициалы", - подчёркивает Елизавета.
Фото: скриншот личного Youtube-канала Елизаветы Романовой
Членом партии "Единая Россия" Романова является с 2008 года. В числе своих достижений называет руководство бригадой штамповщиц в процессе изготовления первых "Панцирей".
В личном YouTube-канале единоросска утверждает, что является женой Путина, правда, не официальной, а гражданской. Впрочем, не менее яркие высказывания кандидат в кандидаты делает на странице официального сайта "Единой России" в Татарстане.
Добавим, конкуренцию в праймериз Романовой составят Михаил Кусочков, Олег Морозов и Марсель Сиразиев.
Стоит отметить, что в этом году обязательным условием участия в праймериз стали как раз ролики в сервисе YouTube. Дебатов, как это происходило в прошлом году, не будет. Впрочем, и видео с дебатами, и личные ролики кандидатов в кандидаты пока не слишком популярны среди избирателей.
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