Теперь официально: Путин сделал дни с 1 по 10 мая выходными

Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Отдыхаем с 1 по 10 мая.

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на указе о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Дни с 1 по 10 мая включительно в 2021 году будут выходными.

С инициативой сделать выходными дни между майскими праздниками выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что такая мера снимет нагрузку с общественного транспорта, так как людям не придётся ездить из города на дачу и обратно. И, как следствие, снизится вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу,

- согласился с её доводами Владимир Путин.

Теперь документ подписан и официально опубликован.