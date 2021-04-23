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Теперь официально: Путин сделал дни с 1 по 10 мая выходными

23 апреля 2021, 22:30  •  89 • Политика
Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Отдыхаем с 1 по 10 мая.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на указе о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Дни с 1 по 10 мая включительно в 2021 году будут выходными.
С инициативой сделать выходными дни между майскими праздниками выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что такая мера снимет нагрузку с общественного транспорта, так как людям не придётся ездить из города на дачу и обратно. И, как следствие, снизится вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу,
- согласился с её доводами Владимир Путин.
Теперь документ подписан и официально опубликован.

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