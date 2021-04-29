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Теперь официально: Приостановка создания базы ВМФ России в Судане полностью опровергнута
29 апреля 2021, 04:10 • 36 • Политика
Посольство России опровергло приостановку создания базы ВМФ в Судане. "Не соответствуют действительности", - гласит официальный комментарий представительства.
Россия официально опровергла вброс о приостановке создания русской базы ВМФ в Судане. С заявлением по этому поводу выступило посольство России в Хартуме.
Ранее телеканал канал Al-Arabiya распространил информацию о том, что Судан якобы приостановил соглашение по созданию базы ВМФ России на Красном море. Однако в МИД страны сообщили, что не имеют официальной информации по этому поводу. Теперь же пришёл ответ от посольства России в столице Судана.
- гласит официальное заявление.
Таким образом можно считать, что вопрос об этом закрыт.
Напомним, что против русской базы в Судане активно выступали США. В Вашингтоне назвали соглашение между Хартуме и Москвой – "плохой идеей".
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