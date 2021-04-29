Теперь официально: Приостановка создания базы ВМФ России в Судане полностью опровергнута

Посольство России опровергло приостановку создания базы ВМФ в Судане. "Не соответствуют действительности", - гласит официальный комментарий представительства.

Россия официально опровергла вброс о приостановке создания русской базы ВМФ в Судане. С заявлением по этому поводу выступило посольство России в Хартуме.

Ранее телеканал канал Al-Arabiya распространил информацию о том, что Судан якобы приостановил соглашение по созданию базы ВМФ России на Красном море. Однако в МИД страны сообщили, что не имеют официальной информации по этому поводу. Теперь же пришёл ответ от посольства России в столице Судана.

Утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России на красном море в Судане не соответствуют действительности,

- гласит официальное заявление.

Таким образом можно считать, что вопрос об этом закрыт.

Напомним, что против русской базы в Судане активно выступали США. В Вашингтоне назвали соглашение между Хартуме и Москвой – "плохой идеей".