Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Главная / Политика

Теперь официально: Приостановка создания базы ВМФ России в Судане полностью опровергнута

29 апреля 2021, 04:10  •  36 • Политика
Посольство России опровергло приостановку создания базы ВМФ в Судане. "Не соответствуют действительности", - гласит официальный комментарий представительства.
Россия официально опровергла вброс о приостановке создания русской базы ВМФ в Судане. С заявлением по этому поводу выступило посольство России в Хартуме.
Ранее телеканал канал Al-Arabiya распространил информацию о том, что Судан якобы приостановил соглашение по созданию базы ВМФ России на Красном море. Однако в МИД страны сообщили, что не имеют официальной информации по этому поводу. Теперь же пришёл ответ от посольства России в столице Судана.
Утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России на красном море в Судане не соответствуют действительности,
- гласит официальное заявление.
Таким образом можно считать, что вопрос об этом закрыт.
Напомним, что против русской базы в Судане активно выступали США. В Вашингтоне назвали соглашение между Хартуме и Москвой – "плохой идеей".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
28 апреля 2021, 22:40
Украинский депутат "отомстил" ПАСЕ: "Диванные войска" устроили набег на организацию
28 апреля 2021, 22:40
"Байден лишил американцев мяса". Немцев повеселила паника в США
28 апреля 2021, 22:40
Михеев выдал предупреждение властям Болгарии: "Вылезут очень сомнительные схемы"
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
29 апреля 2021, 00:30
"Это давление США, ни грамма не сомневаюсь": Кнутов объяснил демарш Судана
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - ...
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не подн...
29 апреля 2021, 00:30
"Это давление США, ни грамма не сомневаюсь": Кнутов объяснил демарш Судана
29 апреля 2021, 00:30
После нового пожара в Болгарии русские не утерпели: "Бычок" не затушил, и п...
29 апреля 2021, 00:30
А почему не в "Макдоналдсе"?: На Украине Зеленского высмеяли за предложение...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 20:40
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.