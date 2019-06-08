Теперь официально: Мэй написала заявление об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покидает пост главы Консервативной партии и пост премьер-министра Великобритании. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что Мэй написала заявление об отставке, но продолжит исполнять обязанности, пока не будет избран ее преемник. Ожидается, что это произойдет во второй половине июля.

Так, сейчас запущена процедура выдвижения кандидатов, которая продлится до 10 июля. Тогда же будет опубликован список кандидатов.

В числе главных кандидатов на должность называются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.

24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез.