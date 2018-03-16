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Теперь официально: Генсек НАТО признался в ведении "двойной политики" в отношении России

16 марта 2018, 06:09  •  266 • Политика
Военный блок собирается на словах "дружить" с Россией, а на деле - заниматься её "сдерживанием".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается усидеть сразу на двух стульях, и совместить "сдерживание России" со "поиском диалога". Об этом заявил в своем интервью американскому телеканалу CNN.
Столтенберг отметил необходимость диалога с Россией, так как она является "соседом" НАТО. Он подчеркнул, что военный блок продолжит стремиться к конструктивным отношениям с Россией, при этом наращивая свои вооружения.
"НАТО продолжит придерживаться двойного подхода к России. Я имею в виду совмещение мощного сдерживания и защиты с политическим диалогом", - цитирует CNN слова генсека Североатлантического Альянса.
Если перевести это заявление с дипломатического языка на обычный, оно означает - НАТО продолжит угрожать России, но на публике будет делать вид, что хотет дружить. Фактически, Столтенберг прямо озвучил уже много лет действующую в военном блоке политику двоемыслия, когда официальные заявления напрямую расходятся с совершаемыми действиями.

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