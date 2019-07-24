Теперь официально: Борис Джонсон - премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон стал официально премьер-министром Великобритании. Ранее стало известно, что Тереза Мэй подала королеве Елизавете II прошение об отставке, которое было удовлетворено.

Главная задача Джонсона, по его же словам, выход Британии из ЕС.

Русофил или русофоб?

В бытность свою главой МИД Британии Джонсон пару раз называл себя русофилом. "Позвольте заявить, я русофил. Причем русофил убежденный", — сообщил он журналистам в 2017 году по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. Годом ранее он объявил даже, что Россия является "великой страной". Свою русофилию Джонсон объяснял тем, что у него есть предки в Америке, Германии и даже в России.

В то же время мейнстрим заявлений Джонсона свидетельствует о совсем других чувствах в отношении России и ее властей.

Достоевский, Скрипали и световые мечи

В марте 2018 года Джонсон, выступая на пасхальном банкете мэра Лондона, сравнил ситуацию с "делом Скрипалей" с началом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание", процитировав его: "Мы все знаем, кто преступник. Вопрос только в том, сознается он сам или его поймают".

По мнению Джонсона, разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина в том, что Россия создает "Новичок", а Британия - световые мечи из "Звездных войн". "Первое — ужасное оружие, предназначенное специально для убийства, а второе — вымышленный реквизит, который всего лишь странно гудит", - заявил он.

В ответ представитель российского МИД Мария Захарова процитировала другой роман: "Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составятся доказательства".

Не фанат Путина

В декабре 2015-го, еще не зная, что через полгода он станет министром иностранных дел, Борис Джонсон написал, что "не особо фанатеет от Влада".

"Его считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете", - заявил будущий премьер. По его словам, хотя Путин выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он является "безжалостным тираном".

Россия - это Спарта

В интервью газете Sunday Times 17 декабря 2017 года Джонсон сравнил Россию со Спартой. По его словам, чтение истории Пелопонесской войны Фукидида сделало для него очевидным, что Афины и их демократия, открытость, культура и цивилизация были аналогом США и Запада. "Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта", - подчеркнул он, в то же время призвав стороны к сотрудничеству.